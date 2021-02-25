THK bazı taşınmazlarını satacak

Türk Hava Kurumu; Denizli, Bursa, Yalova, Aksaray, Kocaeli ve Düzce'deki bazı taşınmazlarını ihaleye çıkardığını duyurdu.

Türk Hava Kurumu'nun (THK) ilanına göre; Denizli'nin Pamukkale, Bursa'nın Osmangazi ve Yalova'nın Çiftlikköy ilçelerinde bulunan 3 konut satılacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilanda, Aksaray'ın merkez ilçesinde bulunan 1.254 metrekarelik arsa, Kocaeli'de arsa paylı taşınmaz, Düzce'de bulunan 4 dükkan ve arsa ile kargir hamam ve pasaj vasıflı taşınmazın da satışının yapılacağı yer aldı.

İHALELERE ELEKTRONİK KATILIM

İhaleler, "www.winvestate.com" adresindeki e-teklif sistemi üzerinden elektronik teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek. Şartname, aynı internet sitesinden e-şartname olarak temin edilebilecek.