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- THK bazı taşınmazlarını satacak
THK bazı taşınmazlarını satacak
Türk Hava Kurumu; Denizli, Bursa, Yalova, Aksaray, Kocaeli ve Düzce'deki bazı taşınmazlarını ihaleye çıkardığını duyurdu.
- AA
- 25.02.2021 - 10:27
- Güncelleme : 25.02.2021 - 10:32
Türk Hava Kurumu'nun (THK) ilanına göre; Denizli'nin Pamukkale, Bursa'nın Osmangazi ve Yalova'nın Çiftlikköy ilçelerinde bulunan 3 konut satılacak.
Resmi Gazete'de yer alan ilanda, Aksaray'ın merkez ilçesinde bulunan 1.254 metrekarelik arsa, Kocaeli'de arsa paylı taşınmaz, Düzce'de bulunan 4 dükkan ve arsa ile kargir hamam ve pasaj vasıflı taşınmazın da satışının yapılacağı yer aldı.
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