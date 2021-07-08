THY günlük sefer sayısında Avrupa'da ikinci oldu

THY, uluslararası başarılarını devam ettirerek, günlük 1.144 seferle Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. havayolu olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL), 7 Temmuz ile ilgili hava trafiği verilerine göre, aşılamanın hız kazanmasıyla Avrupa havayolu trafiğindeki yükseliş sürüyor.

KISITLAMALARIN KALKMAYA BAŞLAMASI HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİN HAREKETLERİNİ ARTIRDI

Kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla çıkışa geçen İrlanda havayolu firması Ryanair, günlük 1.655 uçuşla Avrupa’nın en çok uçan havayolu oldu. THY, günlük 1.144 uçuşla ikinci sırada yer alırken 804 seferle Air France üçüncü oldu.

PEGASUS 8'İNCİ SIRADA

Raporda, Pegasus Havayolları da Avrupa’da en çok uçan havayolları listesinde 8. sırada yer aldı. Pegasus'un günlük uçuş sayısı 493 olarak açıklandı.