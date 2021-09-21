THY iç hatlarda ikram servisine başlıyor

Türk Hava Yolları, dış hatlardan sonra koronavirüs salgını nedeniyle durdurduğu yurt içi uçuşlarındaki ikram servisini başlatacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgını nedeniyle teması azaltmak ve maskelerin sürekli takılı kalmasını sağlamak amacı ile geçen yıl dış ve iç hatlarda ikram servisi durdurmuştu.

THY'YE İKRAM SERVİSİ YENİDEN GERİ DÖNDÜ

THY, dış hatlardan sonra yurt içi uçuşlarındaki ikram servisini başlatacağını duyurdu.

BİLAL EKŞİ BİLDİRDİ

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yurt içi uçuşlardaki ikram konusuna ilişkin açıklama yaptı.

"ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN"

Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Çarşamba gününden itibaren iç hatlarımızda özlenen ikramlarımızı vermeye başlıyoruz, afiyet olsun." ifadesini kullandı.