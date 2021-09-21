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    THY iç hatlarda ikram servisine başlıyor

    Türk Hava Yolları, dış hatlardan sonra koronavirüs salgını nedeniyle durdurduğu yurt içi uçuşlarındaki ikram servisini başlatacağını duyurdu.
    • AA
    • 21.09.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 10:58
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    THY iç hatlarda ikram servisine başlıyor

    Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgını nedeniyle teması azaltmak ve maskelerin sürekli takılı kalmasını sağlamak amacı ile geçen yıl dış ve iç hatlarda ikram servisi durdurmuştu.

    THY'YE İKRAM SERVİSİ YENİDEN GERİ DÖNDÜ

    THY, dış hatlardan sonra yurt içi uçuşlarındaki ikram servisini başlatacağını duyurdu.

    BİLAL EKŞİ BİLDİRDİ

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yurt içi uçuşlardaki ikram konusuna ilişkin açıklama yaptı.

    THY iç hatlarda ikram servisine başlıyor #1

    "ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN"

    Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Çarşamba gününden itibaren iç hatlarımızda özlenen ikramlarımızı vermeye başlıyoruz, afiyet olsun." ifadesini kullandı.

    THY iç hatlarda ikram servisine başlıyor #2

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