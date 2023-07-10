Ticaret Bakanı Ömer Bolat, HAK-İŞ ile bir araya geldi

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İşçi temsilcisi sivil toplum kuruluşu HAK-İŞ yetkilileri ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görüşmeye ait bir mesaj paylaştı.
Bakan Bolat, Twitter'dan yayınladığı mesajında HAK-İŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bakanlıklarında ağırladıklarını belirterek, işçi haklarını koruyan çalışmalara devam edileceğini şu sözlerle vurguladı:
"Önümüzdeki dönemde iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz"
Ülkemizin ikinci büyük işçi konfederasyonu olan HAK-İŞ ile işçi kardeşlerimizin haklarının korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik önümüzdeki dönemde iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.