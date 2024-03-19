Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat ve stokçuluğa 212,1 milyon TL idari para cezası uyguladı Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçulukla olan mücade için piyasalarda sektörel düzenlemelerin ve denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirterek 2023 ve 2024'ün ilk iki ayında kesilen cezaları paylaştı. Bakanlık ayrıca otomotiv sektörüne yönelik yapılan çalışmaları ve kesilen cezaları da aktardı.

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Ticaret Bakanlığı görev ve yetki alanının geniş olduğunu ve 85 milyon vatandaşın her birine karşı birçok sorumluluklarının bulunduğunu belirterek, adil ve rekabetçi bir iç piyasa ile istikrarlı bir iç ticaret ortamı tesis etmenin Bakanlığı en temel hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

Fahiş fiyat ve stokçulukla olan mücadelenin kararlılıkla devam etmekte olduğuna vurgu yapan Ticaret Bakanlığı, denetimlere dair yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek, ticaretin istismar edilmesini engellemek ve vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamak amacıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu doğrultuda, piyasa bozucu ve tüketiciyi yanıltıcı davranışlara yönelik gerekli tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz.

Fahiş fiyat ve stokçuluğa 2023 ve 2024'te toplam 212 milyon 176 bir 230 TL ceza

Bu kapsamda, 2023 yılında 135 milyon 104 bin 257 TL, 2024 yılında ise 77 milyon 71 bin 973 TL olmak üzere toplamda 212 milyon 176 bir 230 TL idari para cezası uygulandı.

Bu alanda aldığımız tedbirler sonucunda; piyasa dengesini bozmaya ve haksız kazanç elde etmeye yönelik faaliyetlerin önüne geçilmesi noktasında önemli mesafeler kat ettik.

Piyasa denetimlerinde 2023 yılında 96 milyon 851 bin 871 TL ceza

Diğer yandan 81 ilde Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla da piyasa denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında 124 bin 188 adet firmanın 4 milyon 21 bin 80 adet ürünü denetlenmiş olup, 43 bin 864 adet aykırı ürüne 96 milyon 851 bin 871 TL idari para cezası uygulandı.

Piyasa denetimlerinde 2024 yılının ilk iki ayında 34 milyar 666 bin 798 TL ceza

2024 yılının ilk iki ayında ise 43 bin 590 adet firmanın 1 milyon 53 bin 440 adet ürünü denetlenmiş olup 9 bin 117 aykırı ürüne 34 milyar 666 bin 798 TL idari para cezası kesilmiştir.

Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv sektöründe yapılan denetimler

Bu anlamda, Ticaret Bakanlığı olarak iç ticaret alanında otomotiv ve emlak sektörlerinde pek çok düzenlemenin yürülüğü konuyduğunu aktaran Ticaret Bakanlığı, denetimlerde verilen cezaları aktardıktan sonra açıklamasını şöyle sürdürdü:

Otomotiv sektöründe geçtiğimiz dönem yaşanan tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını tesis etmek üzere önemli düzenlemeleri hayata geçirdik.

Bu kapsamda; 6 ay 6 bin kilometre olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenlemeyi hayata geçirdik ve bu düzenlemeye aykırı satışları noterlikler nezdinde engelledik.

Ayrıca, işletmeler için uygulanan bu kısıtlamayı 1 yıl içinde 3'ten fazla satış yapan bireysel satıcıları da kapsayacak şekilde genişlettik.

Söz konusu düzenlemenin otomotiv piyasasında, arz ve talebin dengelenmesine yönelik olumlu etkilerini göz önünde bulundurarak, 7 Aralık 2023 tarihinde yapmış olduğumuz yönetmelik değişikliği ile anılan düzenlemenin uygulama süresini 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzattık.

Ayrıca, motosiklet piyasasında yaşanan benzer olumsuzlukların ve haksız ticari kazançların önüne geçilmesi ve kamuoyunda oluşan beklentinin karşılanması amacıyla motosikletleri de aynı kapsama aldık.

Yine, ikinci el taşıtların sıfır fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasını 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yasakladık.

Bir başka düzenlememiz ile otomobil yetkili bayilerinin, satıştan kaçınma, liste fiyatının üzerinde fiyat talep etme ve alıcıyı aksesuar almaya veya takasa zorlama gibi vatandaşlarımızın taşıta ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunmasını da menettik.

Otomotiv sektöründe 688 firmaya 404 milyon 741 bin 914 TL idari para cezası

Otomotiv sektörüne yönelik bu düzenlemelerimize uymayanlar hakkında ülkemizin dört bir yanında yoğun denetim faaliyetleri yürütüyoruz. Bu denetimlerimiz kapsamında bugüne kadar 2 bin 258 firmayı denetledik ve toplam 688 firmaya 404 milyon 741 bin 914 TL idari para cezası uyguladık.