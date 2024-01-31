530 milyon TL'lik vurguna dur dedi! Ticaret Bakanlığı, 358 lüks aracın sahte faturayla ithaline geçit vermedi Ticaret Bakanlığı, sahte fatura ve evrakla yurda sokulan lüks araçları takibe alarak, yaptığı tespitlerde ise işlem başlatıyor.

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Ticaret Bakanlığı, lüks araç ithalatındaki usulsüzlüğe karşı devreye girdi.

Sahte belgeler ve faturalarla Türkiye'ye sokulan lüks araçları takibe alan Ticaret Bakanlığı, son olarak 530 milyon TL değerinde 358 lüks araç için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, araçlara el konulmasını talep etti.

Paralel ithalat (grey market) yoluyla yapılan lüks araç ithalatlarında, piyasada haksız ticari avantaj elde etmek amacıyla gerçeğe aykırı belgeler ile gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin işlem yapan firmalara yönelik Ticaret Bakanlığı'nca yürütülen inceleme ve soruşturmalar devam ediyor.

Sahte belge ve fatura ile 358 adet lüks araç Türkiye'ye sokuldu

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı müfettişlerince yapılan incelemelerde, firmalar tarafından gerçekleştirilen muhtelif marka/model lüks araç ithalatlarında; düşük kıymetli sahte/çifte faturalar ve sahte A.TR Dolaşım Belgeleri kullanılarak 358 adet lüks aracın Türkiye'ye sokulduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu yapıldı

Bu esnada, soruşturma raporları ile bahsedilen işlem ve eylemleri yapan firma ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, araçlara el konulması ve müsaderesi talep edildi.

530 milyon TL tutarındaki kamu zararı tahsil edilecek

Ayrıca, bu işlemlerden kaynaklanan yaklaşık 530 milyon TL tutarındaki kamu zararının ilgili firmalardan tahsili yoluna gidildi.

"Tedbirler alınmaya devam edilecek"

Ticaret Bakanlığı'nın 530 milyon TL değerinde 358 lüks aracın sahte faturalarla ithalatının tespit edilerek savcılığa sevk edilmesi olayı ile ilgili açıklaması şöyle oldu: