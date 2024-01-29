Ticaret Bakanlığı: 6,4 milyar liralık kamu alacağı tahsil edilecek Ticaret Bakanlığı 2023'de yaptığı denetimler sonucunda tahakkuk ettirilen kamu alacağı hakkında bilgi verdi. Buna göre 789 milyon TL ek vergi tahakkuku ve 5,7 milyar TL idari para cezasının tahsiline geçilecek.

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Geçen yıl, Ticaret Bakanlığı'nın Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca gerçekleştirilen denetimler neticesinde tahakkuk ettirilen kamu alacağı toplamının 6,4 milyar TL olduğu belirtildi.

Verilen bilgilere göre; 2023 yılında 2 bin 194 adet rapor düzenlendi, 789 milyon TL ek vergi tahakkuku ve 5,7 milyar TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, taplam 6,4 milyar Türk Lirası değerinde kamu alacağı için tahsil işlemlerini başlattığını duyurdu.

"Haksız rekabete konu olabilecek fiilleri incelemeye devam"

Ticaret Bakanlığı, kamu alacak tahsiline ait bilgi verdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ticaret Bakanlığı olarak iç ve dış ticarette haksız rekabete konu olabilecek fiilleri engellemek, ticaretin güvenle yapılmasını sağlamak, Bakanlığımızın ve Hazine'nin haklarını koruyucu tedbirler almak amacıyla incelemelerimiz ve soruşturmalarımız titizlikle devam etmektedir.

"2023'te 5,7 milyar TL idari para cezası düzenlendi"

Bu kapsamda gümrük, iç ticaret ve dış ticaret konularında tespit edilen usulsüz İşlemlere ilişkin 2023 yılında gerçekleştirilen teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturmalar kapsamında 2 bin 194 adet rapor düzenlenmiş olup, bu raporlar neticesinde toplam 789 milyon TL ek vergi tahakkuku ve 5,7 milyar TL idari para cezası olmak üzere, toplam 6,4 milyar TL kamu alacağının tahsil işlemlerine başlanılmıştır.

"Çalışmalar devam edecek"