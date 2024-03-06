Ticaret Bakanlığı: D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması en kısa sürede uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, Bangladeş’in Başkenti Dakka’da gerçekleştirilen D-8 Ticaret Bakanları Konseyi toplantısına Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığındaki bir heyetle katıldı.
Toplantıda; D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın en kısa sürede uygulamaya konulması, anlaşmanın “Anlaşmazlıkların Halli Protokolünün” kabul edilmesi ve “D-8 Ticaretin Kolaylaştırılması Strateji Belgesinin” hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.
"Türkiye öncü rolüne devam edecek"
Ticaret Bakanlığı, toplantı ile ilgili yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
Ülkemiz, fikir babası ve kurucusu olduğu D-8 kapsamındaki ticari iş birliğini derinleştirmek; üye ülkelerin halklarının refahına katkı sağlamak için, 1,2 milyar nüfusu ve 5 trilyon dolara yaklaşan milli geliri bünyesinde barındıran Örgütün çalışmalarında öncü rol üstlenmeye devam edecektir.
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