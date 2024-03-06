Ticaret Bakanlığı: D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması en kısa sürede uygulanacak Bangladeş’te D-8 Ticaret Bakanları Konseyi toplantı düzenlendi. Toplantıya Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu katıldı. Bakanlıktan yapılan bir açıklama ile toplantının verimli geçtiği dile getirildi.

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Ticaret Bakanlığı, Bangladeş’in Başkenti Dakka’da gerçekleştirilen D-8 Ticaret Bakanları Konseyi toplantısına Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığındaki bir heyetle katıldı.

Toplantıda; D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın en kısa sürede uygulamaya konulması, anlaşmanın “Anlaşmazlıkların Halli Protokolünün” kabul edilmesi ve “D-8 Ticaretin Kolaylaştırılması Strateji Belgesinin” hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

"Türkiye öncü rolüne devam edecek"

Ticaret Bakanlığı, toplantı ile ilgili yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: