Vatandaşa çağrı, piyasaya uyarı! Ticaret Bakanlığı ekipleri bayram hazırlıklarını tamamladı Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı alışverişi nedeni ile karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı. Özellikle alışveriş merkezleri, gıda ve bayramlık ürün satan perakende İşletmeler ve tüm marketler yakın takipte olacak.

AA

Ülkemizde 10-12 Nisan arasında yaşanacak olan Ramazan Bayramı alışverişi şimdiden başladı.

Esnafın özenerek hazırlandığı ve satış yapmayı umduğu günlerden olan bayram zamanları bazıları için ise haksız kazanç için bir fırsat zamanı olarak da görülüyor.

Ticaret Bakanlığı, yayınladığı mesajıyla piyasaları uyarırken vatandaşa da fahiş fiyatları kendilerini bildirmeleri noktasında çağrıda bulundu.

Denetimler artırıldı

Ticaret Bakanlığı, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı halkı korumak ve haksız kazancın önüne geçebilmek için kendisine bağlı ekiplerinin bayram hazırlıkları ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Ramazan ayı boyunca sürdürdüğümüz yoğun denetim faaliyetlerini Ramazan ayının son günlerinde ve Ramazan Bayramı süresince artırarak etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Bu kapsamda, özellikle alışveriş merkezleri, gıda ve bayramlık ürün satan perakende İşletmeler ve tüm marketler yakın takibimiz altında olmaya devam edecektir.

"Vatandaşlar fiyat artışlarını bildirsin"

Bu çerçevede, vatandaşlarımıza şahit oldukları fahiş fiyat artışlarını Bakanlığımızın çağrı merkezine ve Bakanlığımızın web sayfasına bildirebileceklerini bir kez daha belirtmek isteriz.

"Vatandaşlarımızı mağdur eden her türlü girişime karşı yaptırım uygulanacak"

Diğer yandan da işletmelerimizin, mevzuatımıza uyum sağlama ve vatandaşlarımızı mağdur etmeme noktasında gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini, aksi halde, vatandaşlarımızı mağdur eden her türlü girişime karşı, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, Bakanlığımızca gerekli yaptırımların uygulanacağını ifade etmek isteriz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)