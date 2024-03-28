Ticaret Bakanlığı 'Jasmine' bebekle ilgili toplatma kararı aldı Ticaret Bakanlığınca "Jasmine" isimli oyuncak bebek güvensiz bulundu. Firma, gazetelere "bedeli karşılığında iade" ilanı verdi. Firma ilanda, oyuncaklarının mevzuatta belirtilen temel gerekleri sağlamadığını açıkça duyurdu.

AA

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı.

"Jasmine" isimli oyuncak bebek, malzemesinin sağlıksız olmasından dolayı güvensiz bulundu.

Bu tespit üzerine bebeği ithal eden firma, gazetelere ilan vererek oyuncağı satın alan müşterilerine kullanmamaları ve geri iade etmeleri isteğinde bulundu.

İthalatçı firma ürünün mevzuata aykırı olduğunu kabul etti

Piyasaya sürdüğü "Jasmine" isimli oyuncak bebeğin, güvensiz tespit edilmesi üzerine gazetelere bedeli karşılığında iade ilanı veren firma, oyuncaklarının mevzuatta belirtilen temel gerekleri sağlamadığını duyurdu.

Jasmine bebek ilanı, bugünkü gazetelerde, "Kamuoyuna duyurulur" başlığıyla yer aldı.

Çocuklar için üretilen ve e-ticaret siteleri ile oyuncak dükkanlarında satışı yapılan Jasmine bebeğin oyuncak cip içindeki görselinin kullanıldığı ilanda, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından denetim yapıldığı belirtildi.

Oyuncak, ithalat mevzuatında belirtilen temel gerekleri karşılamadı

Denetimde, Galtoys marka, Jasmine Glt-E101-A model ürünün, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik kapsamında test ve muayenesi yapıldığı, fitalatla (plastikleştirici) ilgili mevzuatta belirtilen temel gerekleri sağlamadığının tespit edildiği açıklandı.

Bebeği getiren firma ilan yayınlayarak ürünü satın alanlara seslendi: Ürünü kullanmayın, parası karşılığında iade edin

Firma adı ve iletişim bilgilerinin de verildiği ilanda, şu ifadeler yer aldı:

Ticaret Bakanlığı tarafından güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup, piyasada bulunan ürünlerin toplatılıp bertarafına karar verilmiştir. Ürünü satın almış olan müşterilerimizin bu ürünlerin kullanımına son vermesi ve iletişim bilgileri vasıtasıyla firmamızla irtibata geçerek bedeli karşılığında iade etmelerini, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)