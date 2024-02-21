Ticaret Bakanlığı, kumaş ithalatında dampingli ithalatı engelliyor Dampingli ithalatı engellemek için suni ve sentetik dokuma kumaşlarda ilki 2001'de başlatılan anti-damping önlemi devam ediyor.

AA

Ticaret Bakanlığı, yerli üretim ve istihdamı destekleme hedefleri doğrultusunda, kumaş ithalatında yerli üreticileri haksız rekabete karşı koruyucu kararlar alıyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan, kumaş ithalatında yerli üreticileri koruyan tedbirlerin menşe saptırması yoluyla etkisiz kılınmasına geçit verilmediği bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kumaş üreticilerinin haksız rekabetten korunması amacıyla, dampingli ithalatı engellemek için suni ve sentetik dokuma kumaşlarda ilki 2001'de başlatılan anti-damping önleminin devam ettiğinin altı çizildi.

Önlem kapsamına alınan ülke sayısı artırıldı

Önceki yıllarda bu ürünlerde uygulanan anti-damping önleminin bazı ülkeler üzerinden etkisiz kılındığının Bakanlıkça tespit edildiği ve bu ülkelerin de önlem kapsamına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bir süredir ithalatta uygulanan anti-damping önlemini etkisiz kılmak amacıyla, bu ürünlerin ülkemize, önleme tabi olmayan başka ülkeler üzerinden ithal edilmeye başlandığı anlaşılmıştır. Bakanlığımızca yürütülen soruşturma tamamlanmış ve uygulanmakta olan anti-damping önlemi bugün yürürlüğe giren uygulama ile önlemlerin etkisiz kılınmasına neden olan ve üretim olmadığı halde Türkiye'ye dampingli ürün tedarik eden ülkelere de uygulanır hale gelmiştir.

"Dampingli ürünler, farklı meşeler altında Türkiye'ye giremeyecek"

Açıklamada, suni ve sentetik dokuma kumaşların özellikle hazır giyim sektöründe kullanıldığı ve Türk tekstil sektörünün en önemli üretim ve ihracat kalemleri arasında yer aldığı belirtilerek şu değerlendirmede bulunuldu:

Bakanlığın, yerli üretim ve istihdamı destekleme hedefleri doğrultusunda ithalat politikalarını etkin bir şekilde uygulamaya ve yerli üreticilerimizi ithalatta haksız rekabete karşı korumaya devam edecektir. Bu bakımdan, dampingli ürünleri kural dışı olarak farklı menşeler altında ülkemize sokmaya çalışan firmalara müsaade edilmeyecektir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)