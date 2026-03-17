Ticaret Bakanlığı: Raftaki fiyatla kasadaki fiyatı karşılaştırın

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat denetimlerini sıkılaştırdı. Bakanlık ekipleri, marketler, restoranlar ve kafelerde günlük olarak yaptıkları rutin kontrolleri artırarak vatandaşların mağduriyet yaşamalarını önlemeyi hedefliyor.

Denetimlerde un, ekmek, kuru gıda, yağ, süt ve süt ürünleri, yumurta, kırmızı ve beyaz et, çay, şeker, bakliyat, meyve, sebze, deterjan, sabun, şampuan ve diş macunu gibi temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere, bayram alışverişlerinde sıkça tercih edilen tatlı, şekerleme ve çikolata ürünleri inceleniyor.

DENETİM RAKAMLARI

19 Şubat-10 Mart tarihleri arasında 3 bin 182 işletme ve 38 bin 216 ürün haksız fiyat artışı açısından kontrol edildi. Mevzuata aykırılık tespit edilen durumlarda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından idari yaptırım uygulanacak.

Bakanlık, denetimlerin Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala artırıldığını, böylece tüketicilerin alışveriş sırasında fahiş fiyat tuzağına düşmemesini hedeflediğini belirtiyor.

TÜKETİCİLERE UYARILAR

Tüketicilerin, alışverişte özellikle şu noktalara dikkat etmesi gerekiyor:

Fiyat etiketlerini dikkatle incelemek



Raftaki fiyat ile kasada ödenecek fiyatı karşılaştırmak



Fahiş fiyat artışı veya stokçuluk şüphesi gördüklerinde yetkililere ihbarda bulunmak

Fahiş fiyat veya stokçuluk şüphesi, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Sistemi, CİMER, e-Devlet, 81 ildeki ticaret il müdürlükleri veya “Bakana Ulaşın” internet adresi üzerinden şikayet edilebiliyor.