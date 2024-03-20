Ticaret Bakanlığı, Ramazan'da restoran denetimlerine 1,7 milyon lira para cezası kesti Ticaret Bakanlığı, Ramazan'da restoran denetimlerinde 887 işletmeye 1 milyon 728 bin 912 lira para cezası kesildiğini belirtti.

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Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayında marketlerde, yöresel ürün satış noktalarında ve restoranlarda fiyat denetimlerini arttırdı.

Bakanlık restoranlara, bugüne kadar 1 milyon 728 bin 912 ceza kesildiğini açıkladı.

Restoran ve kafelerde yapılan incelemelerde 1.041 işletme denetlendi.

Aykırılık tespit edilen 887 işletmeye ceza

Bakanlık, aykırılık tespit edilen 887 işletmeye 1 milyon 728 bin 912 lira para cezası kesildiğini ve denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.

Zorunlu menü uygulaması denetimi devam etti

Yeni yıl ile birlikte devreye giren kafe ve restoranlarda menülerin vatandaşın görebileceği bir yerde kapı önünde ve masalarda bulundurma zorunluluğuna uymayanlara da ceza kesildi.

Zorunlu menü uygulamalarına 9,7 milyon lira ceza

1 Ocak itibarıyla toplamda bu anlamda 21 bin 781 işletme denetlendi. 6 bin 599’unda ise; aykırılık tespit edilerek 9 milyon 791 bin 376 lira cezai işlem uygulandı.