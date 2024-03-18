Ticaret Bakanlığı, Türk somonu ve çayının tanıtım projelerini destekliyor Ticaret Bakanlığı, Doğu Karadeniz'den yapılan Türk somonu ve çay tanıtımlarını Turquality Desteği kapsamına aldı. DKİB Başkanı Kalyoncu, tanıtımın ayrıntılarını paylaştı.

AA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin (DKİB) Türk somonu ve çayının tanıtımına yönelik hazırladığı projelerin, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklendiği bildirildi.

DKİB'den yapılan açıklamada, Türk çayı ve somonunun ihracatının daha da artırılması ve yurt dışındaki potansiyel pazarlarda tanıtımının yapılması amacıyla DKİB'in hazırladığı 2 projenin, Ticaret Bakanlığı'nca "Turquality Desteği" kapsamına alındığı belirtildi.

Türk çayı ve Türk somonu tanıtımı geniş çaplı olarak yapılacak

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgenin iki değerli ürünü olan Türk çayı ve Türk somonunun ihracatının daha üst rakamlara ulaştırılması amacıyla potansiyel olarak görülen yurt dışı pazarlarda yazılı, görsel basın, sosyal medya, influencer, tadım etkinlikleri, fuar katılımı gibi tanıtım faaliyetleri düzenleyeceklerini ifade etti.

Tanıtım uzak ülkeler ağırlıklı yapılacak

Kalyoncu, Ticaret Bakanlığı'nın onayları dahilinde düzenlenecek bu tanıtım etkinliklerinin 4 yıl boyunca devam edeceğine dikkati çekerek, Türk somonunda özellikle pazar çeşitliliğin sağlanması açısından sektörün tanıtıma büyük ihtiyacı olduğunu ve bu kapsamda da ilk etapta uzak ülkeler Çin, Japonya, ABD ve Kanada gibi pazarlardaki etkinliklere ağırlık vereceklerini kaydetti.

"Sonrasında sektörlerin ihtiyaç duyacağı yeni projeler hayata geçirilecek"

Türk çayı tanıtım projesi hakkında bilgi veren Kalyoncu, doğallığı, kalite ve damak tadı açısından dünyanın en kaliteli çayları arasında yer alan Türk çayının, yurt dışı pazarlarda yeterince bilinmemesi nedeniyle ihracatının istenilen düzeyde artmadığını ve bunun için de Türk çayında farkındalık oluşturarak, Avrupa ülkeleri, Türk cumhuriyetleri, Rusya Federasyonu ve Orta Doğu ülkelerine yönelik yapılacak tanıtım etkinlikleriyle marka bilinilirliği oluşturularak ihracat artışına önemli katkı sağlayacaklarını belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)