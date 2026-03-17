Ticaret Bakanlığı: Yabancı yatırımlar, ihracatımıza güçlü katkı sağlıyor

Türkiye sanayi, ticaret ve yatırım politikaları sayesinde uluslararası alanda cazip bir merkez haline geldi.

Ticaret Bakanlığı ise Türkiye'nin küresel yatırımlardaki cazibesini artırma ve ihracat odaklı büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı.

Bakanlık, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülkenin uluslararası yatırımlarda stratejik üretim üssü konumunu pekiştirdiğini ve yabancı yatırımların ihracata güçlü katkı sağladığını vurguladı.

"TÜRKİYE, EN BAŞARILI ÜLKELERDEN BİRİ OLARAK ÖNE ÇIKTI"

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından yayımlanan Dünya Yatırım Raporu verilerinin, Türkiye'nin küresel yatırım ortamındaki güçlü konumunu teyit ettiği kaydedilerek, şu sözler kullanıldı:

"2025 yılı itibarıyla uluslararası doğrudan yatırım akımları dünya genelinde yüzde 14 artarak 1,6 trilyon dolara ulaşmıştır.

Ancak bu artış dengeli dağılmamış; gelişmiş ekonomilere yönelen yatırımlar yüzde 43 artarak 728 milyar dolara yükselirken, gelişmekte olan ekonomilere yönelen yatırımlar yüzde 2 oranında azalarak 877 milyar dolara gerilemiştir.

Gelişmekte olan ülkeler açısından yatırım ortamının zorlaştığı ve küresel ekonomide korumacılık eğilimlerinin arttığı bir dönemde Türkiye, uluslararası doğrudan yatırım girişlerinde kaydettiği yüzde 29'luk güçlü artış ile gelişmekte olan ekonomiler arasında en başarılı ülkelerden biri olarak öne çıkmıştır."

"DOĞRUDAN YATIRIM 13,1 MİLYAR DOLAR"

Türkiye'ye yönelen uluslararası doğrudan yatırımların, son yıllarda istikrarlı bir artış eğilimi sergilediği işaret edilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verileri incelendiğinde, 2002 yılında yalnızca 1,1 milyar dolar seviyesinde bulunan uluslararası doğrudan yatırım girişinin, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,2 artarak 13,1 milyar dolara yükseldiği görülmektedir.



Bu gelişme, 2025 yılı genelinde aylık ortalama 1,1 milyar dolarlık istikrarlı bir yatırım akışına işaret etmektedir.



Türkiye'nin güçlenen yatırım ekosistemi sayesinde ülkemize yönelen dijital dönüşüm odaklı, iklim dostu ve küresel tedarik zinciri temelli nitelikli yatırımlar, üretim kapasitemizi artırmakta ve ihracatımız üzerinde çarpan etkisi oluşturmaktadır.

"EN FAZLA İHRACAT AB ÜLKELERİNE"

Açıklamada ayrıca, yabancı sermayeli firmaların Türkiye'nin ihracat performansına önemli katkı sağlamaya devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Bakanlığımızın analizlerine göre, yabancı sermayeli firmalar 2025 yılında Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştirmiştir.



Söz konusu firmaların ihracat performansı incelendiğinde, en fazla ihracatın 46,4 milyar dolar ile Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirildiği görülmektedir.



Yabancı sermayeli firmaların en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Fransa olmuştur.



Ayrıca söz konusu dönemde en yüksek ihracatı ABD, Almanya ve Hollanda menşeli firmalar gerçekleştirmiştir.

FİRMALAR EN FAZLA İHRACATI MOTORLU KARA TAŞITLARINDA YAPTI

En büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki yatırımları, 2025 yılında yabancı sermayeli firmaların toplam ihracatının yüzde 51,2'sini, Türkiye'nin toplam ihracatının ise yüzde 15,5'ini gerçekleştirmiştir.



Sektörel dağılım incelendiğinde, yabancı sermayeli firmaların ihracatında sanayi üretimine dayalı sektörlerin ağırlık taşıdığı görülmektedir.



Bu kapsamda söz konusu firmaların en fazla ihracat gerçekleştirdiği fasıllar sırasıyla; motorlu kara taşıtlar, kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar, elektrikli makine ve cihazlar olmuştur.

"HEDEFLERİMİZE ULAŞMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu tablo, Türkiye'nin küresel üretim ve tedarik zincirleri içerisindeki yüksek katma değerli sanayi üretimi kapasitesini ortaya koymaktadır.



Türkiye, küresel ölçekte üretim ve ticaretin merkezi olma kararlılığını stratejik politikalarla sürdürmektedir.



Yakalanan güçlü ivme doğrultusunda Ticaret Bakanlığı olarak; yatırım ortamını geliştirmeye, küresel değer zincirlerindeki konumumuzu güçlendirmeye, ihracat kapasitemizi artırmaya ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

