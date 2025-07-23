Ticaret Bakanlığı yılın ilk yarısında da güvensiz ürünlere geçit vermedi

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın sağlığını güvende tutmak için ürün denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor...

Sahte, sağlığı tehdit eden, uygunsuz ürünler belirlenerek piyasaya sürülmesi engellenirken, satışını yapan işletmelerin ise bir bir tespiti yapılarak gerekli yaptırım uygulanıyor.

Bu kapsamda son olarak gerçekleştirilen geniş çaplı çalışmalarla, ürün güvenliği bir kez daha sağlandı.

YILIN İLK YARISINDA YAPILAN DENETİMLER PAYLAŞILDI

Ticaret Bakanlığı, 2025'in ilk 6 ayında yapılan denetimlerin detaylarını aktardı.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşılan verilere göre, yılın ilk yarısında güvensiz ürünlere 24,2 milyon TL ceza kesildi.

"DENETİM FAALİYETLERİNE ETKİN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİLMİŞTİR"

Bakanlığın açıklamasında, yoğun denetim faaliyetleriyle, uygunsuz ve güvensiz ürünlerin piyasaya arzı engellendiğini ve tüketicinin korunmasına yönelik somut adımlar atıldığını belirterek şu sözler kullanıldı:

Ticaret Bakanlığı sorumluluğundaki tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan gibi tüketici ürünlerine yönelik gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine etkin bir şekilde devam edilmiştir.

"UYGUNSUZ ÜRÜN ARZ EDEN FİRMALARA 24,2 MİLYON TL PARA CEZASI"

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetlemeler kapsamında 2025 yılının ilk altı ayı içerisinde, bin 71 firmada denetim gerçekleştirilmiş, 2 bin 32 parti ürün kontrol edilmiş, riskli ürünler için yasaklama, toplatma, kamu duyurusu gibi yaptırımlar uygulanmış, uygunsuz ürün arz eden firmalara toplam 24,2 milyon TL idari para cezası kesilmiştir.

"ÖZELLİKLE BEBEK VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ MERCEK ALTINDA"

Özellikle bebekler ve çocuklar gibi hassas tüketici gruplarına yönelik ürünlerin mercek altına alındığı belirtilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen piyasa denetimleri kapsamında; özellikle bebek ve çocuklar gibi hassas tüketici gruplarına yönelik ürünlerde, analizler doğrultusunda denetim planları hazırlanarak risk ihtimali yüksek olan ürünler analize tabi tutulmaktadır.



Ürünler; kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla etiketlerde yer alması zorunlu bilgiler açısından da denetlenmektedir.

"PİYASAYA ARZ EDİLEN HER ÜRÜN TİTİZLİKLE İNCELENMEKTEDİR"

Denetim planlarının, bilimsel analizlere dayalı risk değerlendirmeleriyle hazırlandığı aktarılarak, şu cümleler kullandı:

Ticaret Bakanlığı olarak, 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' anlayışıyla hareket edilmekte, proaktif denetim yaklaşımıyla piyasadaki riskli ürünlerin tespitine yönelik tüm tedbirler alınmaktadır. Denetim planları, bilimsel analizlere dayalı risk değerlendirmeleriyle hazırlanmakta; piyasaya arz edilen her ürün titizlikle incelenmektedir.



Denetimlerin yanı sıra, mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyetleri de yoğun şekilde sürdürülmektedir. Tüketicilerimizin ürün alırken etiket bilgilerine dikkat etmeleri, hem kendi sağlıkları hem de piyasanın şeffaflığı açısından önem taşımaktadır.

"GÜVENİLİR PİYASA TESİSİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"