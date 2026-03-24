Ticaret Bakanlığı’ndan, yabancı plakalı taşıt işlemlerinde yeni dönem

Ticaret Bakanlığı, dijital hizmet altyapısını güçlendirerek vatandaşların ve ülkemize giriş yapan yabancı taşıt kullanıcılarının işlemlerini kolaylaştırmaya, sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmaya ve süre aşımına bağlı mağduriyetleri önlemeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı, yabancı plakalı taşıt işlemlerinde yeni dönem başlatacak uygulama olarak, yabancı plakalı taşıtlara yönelik yeni web servisi hizmete açıldığını belirtti.

Açıklamada, "Yaz döneminde sınır kapılarında yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlarımız, taşıtlarının yurtta kalma süresini öğrenemeden ülkemize giriş yapabilmekte; özellikle yabancı pasaportla yapılan girişlerde (oturum izni bulunanlar hariç) en fazla 90 gün süre tanınması sebebiyle süre aşımına bağlı mağduriyetler yaşanabilmektedir." diyen Ticaret Bakanlığı, yeni uygulamayı şöyle anlattı:

"YABANCI PLAKALI TAŞIT İŞLEMLERİ BAŞLIKLI YENİ BİR WEB SERVİS HİZMETİ OLUŞTURULDU"

"Bu kapsamda, söz konusu mağduriyetlerin önlenmesi, işlemlerin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımız internet sitesinde yer alan e-İşlemler sayfası üzerinden erişilebilen 'Yabancı Plakalı Taşıt İşlemleri' başlıklı yeni bir web servis hizmeti oluşturulmuştur.

"SÜRE AŞIMI NEDENİYLE MAĞDURİYET YAŞANMAYACAK"

23 Mart 2026 tarihi itibarıyla devreye alınan yeni hizmet ile kullanıcılar; Taşıtlarının yurtta kalma süre sonu ve diğer bilgilerine erişebilecek, Taahhütname işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecek, İletişim bilgilerini sisteme girerek e-posta adreslerini doğrulayabilecek, Süre aşımı nedeniyle mağduriyet yaşanmaması amacıyla süre bitimine ilişkin hatırlatma e-postaları alabileceklerdir.

Ayrıca söz konusu hizmet üzerinden; yabancı taşıtlara ilişkin güncel duyurulara, Taşıt Ön Beyan Uygulamasına, Sıkça Sorulan Sorular sayfasına, Taşıt Rehberine ve trafik cezaları ile yol, köprü ve tünel geçiş ücretleri ödeme sayfasına hızlı ve kolay şekilde erişim sağlanabilecektir.

"YABANCI UYRUKLULAR DA KULLANABİLECEK"

Hizmet, İngilizce dil seçeneğiyle de sunulacak olup yabancı uyruklu kişiler tarafından da kullanılabilecektir."