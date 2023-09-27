Ömer Bolat: Enflasyon önümüzdeki yılın ortalarından itibaren inişe geçecek Ticaret Bakanı Bolat, ATO'nun toplantısında yaptığı konuşmada ihracat çalışmalarını paylaşarak, enflasyonla ilgili yapılan hesaplamaların sonucundaki öngörüsünü aktardı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 29. Dönem Olağan Meclis Toplantısı'na katılarak bakanlığın, destek bütçesinin 2024 yılında en az 2 katı arttırma gayretinde olduğunu belirtti.

Bakan Bolat, öte yandan, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak, finansman imkanlarını genişletmek için de çalışmaların sürdüğünü de beyan etti.

Bolat, toplantıda son 20 yılda yüzde 5,6 yıllık büyümenin başarıldığını, şu anda dünyada 220 ülkeye ihracat yapıldığını, hükümet olarak hedefin enflasyon ile mücadelenin yanında deprem bölgesinin ihyası ve inşası olduğunu ve bütün hedefin Türkiye'ye daha fazla yatırım çekmek olduğunu diye getirdi.

Bakan Bolat, yaptığı konuşmasında şu bilgilere yer verdi:

Ticaret Bakanlığımızın destek bütçesini 2024 yılında en az 2 katı arttırma gayretindeyiz.

Öte yandan, ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak, finansman imkanlarını genişletmek için de Bakanlık olarak var gücümüzle çalışıyoruz

"Önümüzdeki yılın ortalarından itibaren enflasyon hızlı bir şekilde inişe geçecek"