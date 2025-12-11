Ticaret Bakanlığı’nın Doğrudan Satış Yönetmeliği’ne sektörden destek geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’de doğrudan satış sektörünün çatı kuruluşu olan Doğrudan Satış Derneği (DSD), yeni yönetmelikle güçlenen yasal altyapı ve sektörün ivmelenen büyümesiyle Türkiye’yi 2030’da dünyanın en güçlü pazarları arasına taşıyacak yol haritasını açıkladı.

Avrupa’nın durağan seyrine rağmen büyüme kaydeden Türkiye pazarının potansiyeli, sektörün lider şirketleriyle düzenlenen toplantıda dikkat çekici verilerle ortaya kondu.

Toplantıda, “2030’da hacmi 1 milyar doların üzerinde olan 20 ülke arasında girmeye hazırlanıyoruz. 2026’de büyümede yüzde 5-10 aralığında oluruz, bu yıl çift haneye yakın büyürüz, aslı çift haneyi 2027’de görürüz.Yasal çerçeve ülkede güven sağladı. Globalde tepedeki 6-7 firmanın Türkiye’ye girmek için fırsat kolladığını biliyoruz.” mesajları ön plana çıktı.

SEKTÖR VERİLERİ PAYLAŞILDI

Türkiye’nin önde gelen doğrudan satış şirketlerinin genel müdürlerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında Doğrudan Satış Derneği hem yeni yönetmelik hem de sektör verilerine ilişkin bilgi verdi.

Avon Türkiye, Oriflame Türkiye, Herbalife Türkiye, Vorwerk Türkiye, LR Health & Beauty, QNET, Amare Global, Forever Living ve Homm Bitkisel’in yöneticilerinin yer aldığı toplantıda; sektörün mevcut durumu, yeni Doğrudan Satış Yönetmeliği’nin sunduğu fırsatlar ve 2030 büyüme hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı.

WFDSA’nın Aralık 2025 raporuna göre globalde istikrarını koruyan sektörün Türkiye’de Avrupa’daki durağanlığa rağmen büyüme göstermesi, toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

“TÜRKİYE PAZARININ 2030 YILINA KADAR 1 MİLYAR DOLARI AŞMASINI HEDEFLİYORUZ”

Doğrudan Satış Derneği Başkanı Naime Yalçın toplantıda yaptığı konuşmada; “Dünya Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu’nun (WFDSA) Aralık 2025 raporuna göre; global doğrudan satış sektörü 2024 yılında 164 milyar dolarlık perakende satış hacmi oluşturdu ve 104,3 milyon bağımsız girişimci gelir elde etti. Avrupa pazarlarında sınırlı büyüme görülmesine rağmen Türkiye, hem 2021-024 döneminde hem de 2024 yılında büyüme kaydeden üç ülkeden biri olarak öne çıktı ve pazar büyüklüğü 650 milyon dolara ulaştı. Sektörün büyümesinde kadın girişimcilerin yüksek katılımı da etkili oldu. TÜİK’e göre Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 36,8, kadın girişimci oranı yüzde 8,2 seviyesinde bulunurken, doğrudan satış sektöründe girişimcilerin yüzde 77’sini kadınlar oluşturdu. Esnek çalışma yapısı ve düşük başlangıç maliyeti, kadınların sektöre daha kolay adım atmasını sağladı. Bu tablo doğrultusunda DSD olarak, Türkiye pazarının 2030 yılına kadar 1 milyar doları aşmasını ve Türkiye’nin dünyada milyar dolarlık 22. pazar ile Avrupa’da ilk 5 pazar arasında yer almasını hedefliyoruz.” dedi.

YENİ DSD YÖNETMELİĞİ BÜYÜME İVMESİNDE ETKİLİ ROL OYNUYOR

Yalçın konuşmasına şöyle devam etti:

“Sektörün bu büyüme ivmesinde yeni Doğrudan Satış Yönetmeliği önemli bir rol oynuyor. Yönetmelik ile cayma süresi 30 güne çıkarıldı, şirketlere lisans alma zorunluluğu getirildi, 10 milyon TL asgari sermaye ve 3 milyon TL banka blokesi şartı tanımlandı. Bu düzenlemeler hem tüketici haklarını güçlendirdi hem de sektörde sadece finansal açıdan güçlü ve güvenilir şirketlerin faaliyet göstermesine imkân sağlayarak daha sağlam bir ekosistem oluşturdu.

Basın toplantısında sektör temsilcileri, Türkiye’nin Avrupa’da büyüme kaydeden az sayıdaki pazar arasında yer almasını bu güçlü yasal çerçeveye ve artan güven ortamına bağladı. Dijitalleşme girişimciler için yeni iş modelleri, daha geniş bir network ve hızlı ölçeklenme imkânı yaratırken sektörün geleceğinde de belirleyici bir rol oynuyor.”

YENİ YÖNETMELİK SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Doğrudan Satış Yönetmeliği, sektöre hem güven artırıcı hem de sürdürülebilir büyümeyi destekleyen güçlü bir çerçeve kazandırdı. Yeni düzenleme ile cayma süresi 14 günden 30 güne çıkarılırken, doğrudan satış şirketleri için lisans alma zorunluluğu getirildi. Ayrıca şirketlerin en az 10 milyon TL sermaye ve 3 milyon TL banka blokesi şartını sağlaması zorunlu hale gelirken, her işlemde doğrudan satıcı numarasının kullanılmasına yönelik bir sistem oluşturuldu.

Bu kapsamlı düzenlemeler, tüketiciyi koruyan bir yapı sunarken, sektörde yalnızca finansal gücü yeterli ve kayıtlı şirketlerin faaliyet göstermesine imkân tanıyor. DSD, bu güvenilir ekosistemin Türkiye’nin 2030’da 1 milyar doları aşan pazar büyüklüğü hedefine ulaşmasında belirleyici olacağını vurguluyor.

DÜŞÜK MALİYETLİ GİRİŞİMCİLİK, HİBRİT SATIŞ VE TOPLULUK OLUŞTURMA GÜCÜ

Doğrudan satış modeli, özellikle artan mağaza maliyetleri, kiralar, personel giderleri ve perakendedeki daralmalar göz önüne alındığında girişimciler için düşük riskli bir iş kurma alternatifi sunuyor. Ayrıca sektörde hızla yaygınlaşan hibrit model (yüz yüze + dijital satış), satıcıların sosyal medya üzerinden ağ kurmasını ve daha geniş tüketici kitlelerine erişmesini sağlıyor. Bu yönüyle doğrudan satış, Türkiye’nin kayıtlı perakende ekonomisine de katkı sunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yalnızlık verilerine atıf yapılan toplantıda, doğrudan satışın topluluk oluşturma gücü öne çıktı. Yüz yüze toplantılar, mentorluk ilişkileri ve ortak hedef kültürü; özellikle Z kuşağı ve kadın girişimciler için sektörü bir sosyal dayanışma alanı haline getiriyor.