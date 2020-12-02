TİM: Türkiye ihracatını artıran 4 ülkeden biri

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin üçüncü çeyrek itibarıyla dünyada ihracatını artıran 4 ülkeden biri olduğunu söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracat verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, kasım ayı ihracat rakamının 2019'un aynı ayının hemen altında gerçekleştiğini aktardı.

“DÜNYADA TÜKETİM DÜŞÜNCE İHRACATTA DA SINIRLI BİR DÜŞÜŞ YAŞANDI”

Özellikle pandeminin ikinci dalgasının, birinci dalgadan daha şiddetli olması ve ülkelerin aldığı önlemlerin tüketim harcamalarındaki düşüşü beraberinde getirmesi sebebiyle kasım ayı ihracatında sınırlı bir düşüş yaşandığını söyleyen Gülle, şöyle devam etti:

“BU YILIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİ İTİBARIYLA DÜNYADA İHRACATINI ARTIRAN 4 ÜLKEDEN BİRİYİZ”

"Günlük ihracat rakamlarında çok yüksek rakamlara gelmiştik. Kasım ayı ihracatımız 16 milyar 88 milyon dolar oldu. Şu anda pandeminin etkisiyle kasım ayı ihracatını bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla dünyada ihracatını artıran 4 ülkeden biriyiz, bununla gurur duyuyoruz. Bu, çok önemli destekler ve ihracatçımızın büyük özverisi ile gerçekleşti. Bu destekler için Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyoruz. Dünyadaki bütün büyük ihracatçı ülkelerde düşüş var. Doğal olarak bunun etkilerinin üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına yansıdığını görüyoruz. Üçüncü çeyrek rakamında ihracatın etkisini burada görüyoruz.

HİZMET İHRACATI DÜŞTÜ, İMALAT VE ÜRETİM SANAYİ BÜYÜDÜ

Hizmet ihracatındaki düşüşün negatif etkisine rağmen imalat ve üretim sanayi endekslerindeki artışlarla son derece güzel bir büyüme rakamı geldiğini görüyoruz. 4. çeyrekte büyümeye ihracatın net katkısını daha da göreceğiz. İnşallah aralık ayında dünyada olağanüstü şeyler olmazsa başarıyla ihracatımızı sürdüreceğiz.

HİJYEN SEKTÖRÜNDE ARTIŞLAR VAR

Pandemi dönemi hijyen sektörü ile ilgili çok ciddi artışlar gerçekleştirdi. Bu süreçte ilgili alandaki ihracat seviyemiz milyar dolar seviyesine yaklaştı. Geçen ayki ihracatımızı bir önceki yılın kasım ayı ile karşılaştırdığımızda temizlik, dezenfektan ürünleri, maske, tulum ve solumum cihazıyla yüzde 200'lük bir artış söz konusu. O yüzden burada başarılı bir performans sergiliyoruz."

"YAŞ MEYVE SEBZE SEKTÖRÜNDE AY BAZINDAKİ EN YÜKSEK İHRACAT YAPILDI"

TİM Başkanı Gülle, kasım ayında yaş meyve sebze sektörünün ay bazında en yüksek ihracatını gerçekleştirdiği söyledi.

Kasım ayındaki ihracat rakamlarında 29 sektörün içerisindeki 17 sektörün ihracatını artırdığının altını çizen Gülle, "Tarım sektörlerimizde hemen hemen hepsinde bir artış söz konusu. Aynı zamanda çelik sektöründe de yüzde 20'ye yakın bir artış var. Elektronik sektöründe yüzde 10'un üzerinde bir artış var. Otomotiv sektöründe azda olsa bir artış var. Hazır giyim sektörümüz geçen yılla hemen hemen aynı seviyede. Bu sektörlerimizin direk başarıları ortaya bu rakamın çıkmasına neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Gülle, mücevher sektörünün bu dönemde biraz daha düşüşte kaldığını, elektronik ve demir dışı metaller sektöründe artış olduğunu kaydetti.

"KASIM AYINDA İHRACAT AİLESİNE 1.726 KİŞİ YENİ KATILDI"

Gülle, sektörlerin çoğunda artış olduğu için kasım ayı ihracatında başarılı performansın görüldüğünü ifade etti. Kasım ayında ihracat ailesine 1.726 kişinin yeni katıldığını söyleyen Gülle, bunların ihracata katkılarının kasım ayında 88 milyon 193 bin dolar olduğunu belirtti.