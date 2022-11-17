Tır şoförü sorunu için Türkiye'den 8 çözüm önerisi

İngiltere'de başlayıp diğer ülkelere de sıçrayan küresel tır sürücüsü sorununun aşılması için TOBB çalışma başlattı.

Küresel tır şoförü sorunu, ihracatı da engelleyen olumsuz bir faktör olarak önümüzde duruyor.

İngiltere'de başlayıp diğer ülkelere de sıçrayan tır sürücüsü sürücü istihdamında yaşanan krizin aşılması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde çalışma başlatıldı.

Tır şoförlüğü şartların zorlaşmasından dolayı tercih edilmiyor

Sınırlardaki uzun kuyruklar, haftaları bulan bekleme süreleri, kaçak göçmen sorunu, uzun çalışma süreleri nedeniyle meslek cazibesini kaybediyor.

Sorun İngiltere'den tüm Avrupa'ya sıçradı

İngiltere'de geçen yıl başlayan sürücü sorunu, bu ülkede akaryakıt tedarik krizi çıkarırken, sıkıntı Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine de sıçramıştı.

TOBB'dan alınan bilgiye göre, kuruluşun başkan yardımcısı düzeyinde yer aldığı Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından artık küresel hale gelen soruna yönelik çalışma başlatılırken IRU tarafından sorunun temel nedenlerine ilişkin anketler yapılarak, sonuçlara ilişkin rapor düzenlendi.

2,6 milyondan fazla sürücü açığı var

IRU'nun 25 ülkeden hem yolcu hem yük taşımacılığı yapan bin 524 şirket tarafından yanıtlanmış anketine göre, bu ülkelerde 2021'de 2,6 milyondan fazla sürücü açığı bulunurken önlem alınmazsa bu sayı emekliliği yaklaşan sürücülerin oranı göz önünde bulundurularak daha da artacak.

Ankette, Avrasya ülkelerinin gelecek yıl sürücü pozisyonlarının yüzde 26'sının boş kalacağı yönünde tahminlerin yapıldığı, söz konusu açığın Avrupa'da yüzde 14, Meksika'da yüzde 11 ve Türkiye'de yüzde 18'e ulaşmasının beklendiği sonuçlarına ulaşıldı.

Türkiye, kadın sürücü oranı en düşük 3 ülke arasında

Anketin Türkiye'ye ilişkin bölümünde ise ücret politikasında yapılan iyileştirmelerin, sürücü temininde yeterli bir teşvik olmadığı, Türkiye'nin kadın sürücü oranı en düşük 3 ülke arasında bulunduğu, profesyonel sürücülük mesleğinin teşvik edilmesi için mesleğe giriş yaşının düşürülmesi, mesleki eğitimin artırılarak, işe giriş şartlarının kolaylaştırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiği tespit edildi.

Türkiye'de sürücülerin ve sektörün nabzı tutuldu

TOBB, sorunun çözümü için önemli çalışmalara imza attı. Birlik tarafından, profesyonel sürücülük mesleğine ilişkin panel ve çalıştaylar düzenlendi. TOBB tarafından, Aralık 2021'de yaklaşık 9 bin sürücünün cevapladığı anket yapıldı. IRU tarafından hazırlanan, 2022 Sürücü Yokluğu Küresel Raporu, ilgili bakanlıklarla paylaşılarak, kamu nezdinde yürütülen çalışmalar takip edildi.

Çözüm önerileri:

AA'nın haberine göre, yürütülen tüm bu çalışmalar kapsamında sürücü yokluğu sorununa çözüm sağlayabilecek önerler şöyle belirlendi: