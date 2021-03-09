TKBB ve Cibuti arasında mutabakat zaptı imzalandı

TKBB Başkan Özdemir, mutabakat zaptının, katılım finans sistemi uygulamaları alanında iş ve süreç modelleri ile projelere beceri ve teknik bilgi aktarımıyla destek vermeye yönelik olduğunu bildirdi.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile Cibuti Sanayiden Sorumlu Ekonomi ve Maliye Bakanlığı arasında (MEFI) Cibuti'de İslami mikrofinansın gelişimini desteklemek için mutabakat zaptı (MoU) imzalandı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi'nin koordinasyonunda imzalanan MoU kapsamında, Cibuti'deki katılım finans sektörünün mikro ve KOBİ finansman operasyonunun gelişimine katkıda bulunmak için katılım finans iş ve süreç modelleri ve yasal yapı hakkında Cibuti'deki yerel paydaşlara UNDP'nin uygulayıcı ortaklığı ile bilgi, beceri ve teknik bilgi aktarımı yapılacak.

"İSTANBUL FİNANS MERKEZİ, İSLAMİ FİNANSIN YENİ ÇEKİM MERKEZİ OLMAYA ADAY"

TKBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, 11. Boğaziçi Zirvesi'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, küresel çapta yaşanan ekonomik krizlerin, geleceğin dünyasında faize dayalı bir sistemin yerini, risk paylaşımının esas olduğu bir finansal mimarinin alacağını gösterdiğini kaydetti.

"İSLAM ÜLKELERİNİN KATILIM FİNANS KURUMLARIYLA YAKIN İRTİBAT İÇİNDEYİZ"

Özdemir, TKBB olarak 2015'te hazırlamış oldukları strateji belgesini güncellediklerini aktararak, "Almanya, Bahreyn ve Sudan gibi ülkelerde şubeler açarken, Endonezya, Malezya, Fas, Cibuti, Somali ve Azerbaycan heyetleri ile görüşmeler gerçekleştirdik. Afrika kıtasındaki ilk Türk bankası olma özelliğini taşıyan, katılım finans sektörünün önemli temsilcilerinden olan Ziraat Katılım, Sudan'da şube açarak bir ilke imza attı. Sudan'dan sonra gerekli izinlerin ardından Somali'de de şube açma çalışmalarına başlandı. Afrika'ya olan ilgimiz kültürel, tarihsel bağlılığımız dolayısıyla devam edecektir. Afrika ve ülkemiz arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli bir katkı sağlayacağımızı ümit ediyoruz. Bu iş birliğinin ülkemize ve Cibuti'ye hayırlı olmasını dilerim."