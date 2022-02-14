TL'ye dönen tüzel kişilere ve YUVAM hesabına spotaj sıfırlandı

Türk Lirası'nda dönüşen döviz ve altın hesaplarında dönüştürülen hesaplardan elde edilen faiz gelirlerindeki sıfır stopaj oranı, tüzel kişilere ve YUVAM hesaplarına da uygulanacak.

Tüzel kişiler ve YUVAM sistemindekilerin dövizden TL'ye dönüşen hesaplarında stopajın sıfırlanmasına dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Döviz ve altın birikimi olan tüzel kişiler ile Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım hesapları kapsamında döviz birikimlerini Türkiye'de değerlendirmek isteyen Türk vatandaşları, yüzde sıfırlık stopaj teşvikinden yararlanabilecekler.

TÜRK VATANDAŞLARINA ÖZEL GELİRDE SIFIR STOPAJ AVANTAJI TANIMLANDI

Döviz ve altın birikimi olan tüzel kişiler ile Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım (YUVAM) hesapları kapsamında döviz birikimlerini Türkiye'de değerlendirmek isteyen Türk vatandaşları, kur korumalı sistem kapsamında, Türk lirası cinsinden vadeli hesaplara dönüştürdükleri hesaplardan elde edecekleri gelirlerde yüzde sıfırlık stopaj teşvikinden yararlanabilecekler.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KUR KORUMASI TL HESABINA DÖNÜŞEN DÖVİZ VE ALTIN HESAPLARINDA UYGULANIYORDU

Daha önce yayınlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 21 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut döviz tevdiat hesapları ve 28 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut altın hesaplarının Türk Lirası cinsinden vadeli hesaplara dönüştürülmesi durumunda, dönüştürülen hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinde stopaj oranı yüzde sıfır olarak belirlenmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından daha sonra yapılan düzenlemelerde ise tüzel kişilerin, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut döviz ve altın hesapları ile YUVAM sistemi kapsamında ilerleyen dönemlerde bankalarda açılacak döviz hesapları için de kur korumalı mevduat sisteminden yararlanabilecekleri duyurulmuştu.

TÜZEL KİŞİLER VE YUVAM HESAPLARI DA KAPSAMA ALINDI

Bugün yapılan değişikle tüzel kişiler ve YUVAM hesapları kapsamında döviz birikimleri bulunan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da kur korumalı sistem kapsamında yüzde sıfırlık stopaj teşvikinden faydalanabilmelerine imkan tanındı.

STOPAJ İNDİRİMİNE BİR ÖRNEK:

Yuvam hesabında 6 ayda yüzde 1, 12 ayda yüzde 1,5, 24 ayda ise yüzde 2 getiri olduğu düşünüldüğünde sistemde açılan 100 bin liralık bir hesabın 6 ayda 1.000 lira getirisinden alınacak yaklaşık 150 lira alınmamış olacak. Bu rakam 12 ayda elde edilebilecek 1.500 liralık getiride 225 lira, 24 ayda elde edilebilecek 2 bin liralık getiride ise 300 liralık vergiden muaf olunacağı anlamına geliyor.