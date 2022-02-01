TL'ye dönüşüm hesaplarında faiz yetkisi Merkez Bankası'na ait

Türk Lirası'na dönüşüm hesaplarında uygulanacak faiz oranının belirleme yetkisinin TCMB'ye verilmesi resmiyet kazandı.

Resmi Gazete'de, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında bir Tebliğ yayınlanarak yürürlüğe girdi.

AZAMİ FAİZ ORANINI BELİRLEMEDE MERKEZ BANKASI YETKİLİ

Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklikle, faizi belirleme yetkisi Merkez Bankası'na verildi. Gazete'de konu ile ilgili “Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkilidir.” denildi.

Ayrıca Merkez Bankası tarafından saat başı belirlenen döviz kurları ve altın fiyatları Merkez Bankası’nın sitesinde yayınlanmaya devam ediyor.