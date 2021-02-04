TMO: Kabuklu fındık alımları devam ediyor

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, kabuklu fındık alımlarının 30 Nisan’a kadar devam ettiğini duyurarak alım noktaları hakkında bilgi verdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden (TMO), kabuklu fındık alımına dair yapılan açıklamada, “Kurumumuzun 31 Aralık 2020 tarihinde dolan kabuklu fındık alım süresinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatılması üreticilerimiz tarafından sevinçle karşılanmıştır. Süre uzatımıyla beraber üreticilerimizin bir kısmının TMO alım noktalarından randevu alarak ürünlerini TMO'ya teslim ettiklerini memnuniyetle görüyoruz." dendi.

FİYATLAR VE ALIM NOKTALARI

TMO yaptığı açıklamada, alım fiyatları ve alım noktalarını şöyle iletti: "Alım fiyatlarımız, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre Giresun kalite 22,50 TL/kilogram, levant kalite 22,00 TL/ kilogram, sivri kalite 21,00 TL/ kilogram olarak devam etmektedir. 2021 yılı içerisinde yaşanacak fiyat düşüşlerini engellemek ve üreticilerimizin mağdur olmaması için TMO bu fiyatlardan 30 Nisan 2021 tarihine kadar 11 alım noktasında (Çilimli, Karasu, Adapazarı, Bafra, Çarşamba Şeker Fabrikası, Ordu Merkez, Ünye, Giresun, Tirebolu, Arsin ve Beşikdüzü) alım faaliyetlerine devam etmektedir."

Alımlar konusunda teknik altyapı, personel ve finansman durumunda herhangi bir sıkıntı bulunmadığını ifade eden TMO, açıklamasını "Üreticilerimizin 30 Nisan'a kadar olan TMO kabuklu fındık alım süresini dikkate alarak, ürünlerini TMO öncelikli olarak satmaları menfaatlerine olacaktır.” şeklinde sürdürdü.