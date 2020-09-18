TMO kuru incir üreticilerine alım garantisi verdi

TMO Genel Müdürü Güldal, kuru incir piyasasını takip ettiklerini belirterek, üretici aleyhine bir gerileme söz konusu olursa müdahale etmeye hazır olduklarını aktardı.

Bu yıl 85 bin tondan fazla kuru incir rekoltesi bekleniyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) de sürdürülebilir tarım için eğer üretici ederinin altında fiyatlarla karşılaşırsa, tüm inciri gerçek bedeli üzerinden almaya hazırlanıyor.

TMO İLE TARİŞ PROTOKOL İMZALADI

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, kuru incirde müdahale alımı için gerekli bütün hazırlıkları yaptıklarını, bu kapsamda TARİŞ ile protokol imzaladıklarını söyledi.

“KURU İNCİR PİYASASINI TAKİP EDİYORUZ”

Depolama ve finansman konusunda tüm hazırlıkların sona erdiğini dile getiren Güldal, şöyle devam etti:

"Kuru incirde müdahale alımına hazırız ancak şu anda piyasada üretici lehine bir alım-satım söz konusu. Herhangi bir fiyat vermeden ya da açıklamadan kuru incir piyasasını takip ediyoruz. Eğer bu piyasada üretici aleyhine bir gerileme söz konusu olursa müdahale etmeye hazırız."

“KURU İNCİRDE ÜRETİCİDEN İHRACATÇIYA KADAR TÜM KESİMLER MEMNUN”

Güldal, kuru incirde üreticiden ihracatçıya kadar tüm kesimlerde büyük bir memnuniyet olduğunu belirterek, bu yıl 85 bin tondan fazla kuru incir rekoltesi beklendiğini ifade etti.

“GEREKİRSE BÜTÜN KURU İNCİRİ ALABİLİRİZ”

Güldal, "Eğer fiyatlar üreticinin memnun olmayacağı seviyeye inerse 'alımda biz de varız' diyeceğiz. Gerekirse üreticinin elinde kalan kuru incirin hepsini alırız." diye konuştu.