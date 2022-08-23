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    TMO'nun mısır alım fiyatı: Destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira

    Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını destek hariç ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak.
    • 23.08.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 10:54
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    TMO'nun mısır alım fiyatı: Destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) mısır alım fiyatını destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacağını söyledi.

    "Mısır alım fiyatı üreticilerimize hayırlı olsun"

    Piyasada denetimlerin sıklaştığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gıdadaki dengesiz fiyat artışlarına karşı kooperatif marketleri devreye soktuk. Dövize ve altına yönelen kredi akışlarının önünü kestik. Çay, fındık, buğday, arpa ve üzüm gibi tarım ürünlerine, üreticilerimizin alın terinin hakkı olan alım fiyatları verdik ve veriyoruz. Bu vesile ile mısır üreticilerimize de bir müjde vermek istiyorum. TMO hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır. Mısır alım fiyatının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

    TMO nun mısır alım fiyatı: Destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira #1

    Kırsal kalkınma desteği yükseltildi

    Kırsal kalkınma desteklerinden faydalanan vatandaşlara da müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bilindiği gibi Kırsal Kalkınma Programı'nın 11’inci çağrısı için projeler alınmaya devam ediyor. Programın kalan bütçesinden faydalanacak üretici sayısını artırmak amacıyla destek için gereken puan seviyesini 65’ten 30’a düşürüyoruz. Böylece 4 binin altında kalan desteklenecek proje sayısını 7 bin 714’e, yatırım tutarını da 5 buçuk milyar lirası hibe olmak üzere 10 milyar liraya yükselttik.” açıklamasında bulundu.

    TMO nun mısır alım fiyatı: Destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira #2


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