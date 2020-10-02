TMSF, Çukurova Tarsus ve Çukurova Seyhan için kasımda ihaleye gidiyor

TMSF, Çukurova Tarsus ve Çukurova Seyhan için kasımda ihaleye gidiyor

TMSF, Çukurova Tarsus Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Çukurova Seyhan Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova Tarsus ve Çukurova Seyhan gayrimenkulleri ticari ve iktisadi bütünlüklerini satışa çıkarma ile ilgili ihaleleri kasım ayında İstanbul'da yapacak.

ÇUKUROVA SANAYİNİN MUHAMMEN BEDELİ 100 MİLYON LİRA

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan iki ayrı ilandan ilkine göre, ihale yoluyla satışa çıkarılan Çukurova Sanayi İşletmeleri TAŞ'a ait Çukurova Tarsus Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için öngörülen muhammen bedel 100 milyon lira olarak belirlendi.

208.229 METREKARE FABRİKA VE ARSASI VEBİR KİRA SÖZLEŞMESİ

Çukurova Tarsus Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; Tarsus'ta 208.229 metrekare alanlı iplik fabrikası ve arsası ve Çukurova Sanayi İşletmeleri TAŞ ile İnterdepo Uluslararası Antrepo İşletmeciliği AŞ arasında akdedilen kira sözleşmesinden oluşuyor.

ÇUKUROVA SEYHAN GAYRİMENKULU MUHAMMEN BEDELİ 11 MİLYON LİRA

Aynı gazetede yer alan diğer ilana göre ise satışa çıkarılan Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'ye ait Çukurova Seyhan Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için öngörülen muhammen bedel ise 11 milyon lira olarak belirlendi.

10.071 MEKREKARE TARLA NİTELİKLİ TAŞINMAZ

Çukurova Seyhan Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün kapsamı; Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'nin sahibi olduğu; Adana Seyhan ilçesinde 10.071 metrekare alanlı tarla nitelikli taşınmazdan oluşuyor.

İHALELER KASIMDA

Her iki ticari ve iktisadi bütünlüğün ihalesi Kasım'da İstanbul'da yapılacak. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine katılamayacaklar.