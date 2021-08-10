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    TMSF'den Şanlıurfa'daki Ufuk Boru için satış ihalesi

    TMSF, kayyım olarak atandığı kurumlarla ilgili taşınmazların satış ihalelerine devam ediyor. Bu kapsamda Şanlıurfa Ufuk Boru Ticari ve İktisadi Bütünlüğü yeniden satışta.
    • REUTERS
    • 10.08.2021 - 08:42
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 09:18
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    TMSF'den Şanlıurfa'daki Ufuk Boru için satış ihalesi

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Şanlıurfa Ufuk Boru Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü yeniden satışa çıkardı.

    TEKLİFLER 6 EYLÜL'E KADAR VERİLEBİLİR

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilana göre, muhammen bedeli 24 milyon 700 bin lira olarak belirlenen işletmenin ihalesine 6 Eylül'e kadar teklif verilebilecek. İhale 7 Eylül'de yapılacak.

    İHALE, ŞANLIURFA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE YER ALAN FABRİKA İÇİN DÜZENLENİYOR

    Şanlıurfa Ufuk Boru Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan 41 bin 716 metrekare alanlı, fabrika binası, idare binası müştemilatı ve arsası ile bu fabrikada bulunan makine, ekipman ve demirbaşlardan oluşuyor.

    TMSF den Şanlıurfa daki Ufuk Boru için satış ihalesi #1

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