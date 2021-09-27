TMSF’den yeniden satış kararı

TMSF, Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü yeniden satışa çıkardığını duyurdu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Nurkay Makina AŞ'ye ait mal, hak ve varlıklardan fon kararıyla oluşturulan Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü yeniden satışa çıkardı.

İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ 15.8 MİLYON LİRA

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilana göre, 15 milyon 800 bin lira muhammen bedel üzerinden yapılacak ihaleye 18 Ekim'e kadar teklif verilebilecek.

SAKARYA AKYAZI İLÇESİNDEKİ GAYRİMENKULLER SATIŞTA

İşletme, Sakarya Akyazı ilçesinde gayrimenkuller ile bu gayrimenkul üzerinde kurulu fabrika binası, makine, ekipman, demirbaş, araçlar, stoklar, marka ve endüstriyel tasarımlardan oluşuyor.