TMSF'nin Bursa'daki arsa ihalesi çekişmeli geçti

AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Bursa'da yer alan toplam 165 bin metrekarelik üç arsanın ihalesine katılan iki yatırımcının defalarca teklif verdiği bildirildi.

Toplam 165 bin metrekarelik üç arsa için 5'inci kez düzenlenen ve 2,1 milyar lira bedelle açılan satış ihalesine iki yatırımcı katıldı.

Kapalı zarfta alınan tekliflerin ardından açık artırmaya geçildi.

ARSANIN YENİ SAHİBİ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI OLDU

Artırma sonucunda Polis Bakım ve Yardım Sandığı, 2,1 milyar lira bedelle açılan satış ihalesini, 2 milyar 750 milyon liralık teklif vererek kazandı.