TMSF'nin devraldığı şirketler verimli hale getirildi

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumuyla yönetilen 810 şirketin olduğunu belirterek, bu şirketleri devraldıkları tarihten bu yana şirketlerin aktif olarak yüzde 50 büyüdüklerini ifade etti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz'dan sonra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) aidiyeti ve iltisakı tespit edilen bazı şahıslara ait varlıkların TMSF tarafından yönetilmesine karar verildiğini hatırlattı.

“TMBF’YE DEVREDİLEN ŞİRKETLERİ EKONOMİYE KAZANDIRDIK”

Şirketlerin ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Gülal, "Bu anlamda an itibarıyla TMSF kayyumuyla yönetilen 810 şirket var. Bunların 30 Haziran 2020 itibarıyla öz kaynak büyüklüğü 26.7 milyar lira. Şirketlerin aktif büyüklüğü de 63.4 milyar lira, çalışan sayıları da 40 bin 373. Bunlar bize milletimizin emaneti. Devraldığımız günden bu yana şirketler aktif olarak yüzde 50 seviyesinde büyüdüler." şeklinde bilgi verdi.

Bugün Naksan Grubu ile ilgili bilgilendirme için bir araya geldiklerini ifade eden Gülal, gruba ait 43 şirkete Eylül 2016'da TMSF'nin kayyum olarak atandığını anlattı.

"GÖREVE GELDİĞİMİZDE FABRİKALAR KAPALIYDI"

Göreve geldiklerinde bu fabrikaların kapalı olduğunu, işçilerin maaşlarının ödenmediğini, işletme sermayesi açığının bulunduğunu belirten Gülal, bunlara rağmen fabrikaları çalıştırdıklarını ve buraların ekonomiye değer katmaya başladığını dile getirdi.

Bu grubun Naksan Plastik, Royal Halı gibi önemli firmalarının ihalesini yapacaklarını ve bunları ekonomiye kazandırmayı arzuladıklarını anlatan Gülal, şöyle konuştu:

"Bu grup, içi boşaltılmış bir gruptu. Yani bugün itibarıyla 2.8 milyar lira bankalara borcu var. Bunların içerisine adüleryadan kaynaklı 433 milyon euro kredi dahil değil. Bunu da dahil ettiğimizde yaklaşık 7.2 milyar lira borcu var. Yani aslında finansal olarak bu yapının sürdürülebilir olma ihtimali yok. Biz devraldığımızda burası aktif olarak 8.4 milyar lira seviyesindeydi grup olarak, bugün itibarıyla da 12.6 milyar lira seviyesinde. Burası hemen hemen yüzde 50 seviyesinde büyüdü ama şunun altını çizmek istiyorum, biz burayı TİP koruması altında çalıştırdık. Yani özel bir yetkiyle sürdürdük.

BU GRUBUN BORÇLARI ÖDENEMEDİĞİ İÇİN ÖZKAYNAKLARI ERİYOR

Bu yetkiyle yönettiğimizde aktif olarak büyüyor ama borçlarını ödemediğimiz için öz kaynakları da ister istemez eriyor. Dolayısıyla şu anda elimizde negatif bir özkaynağa sahip bir grubumuz var. Burada an itibarıyla 3 bin 578 kişi çalışıyor. Bu grubun 30 Haziran 2020 itibarıyla cirosu yaklaşık olarak 995 milyon lira."

FİNANSAL OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPIDA OLMAYAN ŞİRKETLER İHALEYE ÇIKIYOR

Gülal, satışa çıkarılacak şirketlerin durumlarıyla da ilgili bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Faaliyet ve karlılık üretiyoruz ama bankalara ve piyasalara olan borç yükü nedeniyle bu şirketin net kar elde etme şansı yok. Yani finansal olarak sürdürülebilir bir yapı değil. Biz Naksan Plastik'in ihalesini 20 Ekim itibarıyla yapacağız. Yerli ve yabancı birçok yatırımcı bu şirketle ilgileniyor.

NAKSAN PLASTİK, 1.2 MİLYAR LİRA MUAMMEN BEDELLE İHALEYE ÇIKACAK

Net olarak ifade edeyim, Naksan Plastik'i 1.2 milyar lira muammen bedelle ihaleye çıkaracağız. Bankalara borcu yaklaşık bugün itibarıyla 400 milyon dolar. Yani ihale bedelinin tamamı dahi bankalara olan borcu kapatmıyor.

Royal Halı firmamızın da ayın 6'sı itibarıyla ihalesi olacak. Bu şirketimizde 692 çalışanımız var. Yine burada da TİP korumasına almak suretiyle istihdamın sürmesini sağladık. Nakpilsa'yı 315 milyon lira olarak ihaleye çıkardık, Royal Halı'yı da 353 milyon lira olarak ihaleye çıkardık."

YERLİ VE YABANCI FİRMALAR ŞARTNAME ALDI

Gülal, bir basın mensubunun sorusu üzerine, Naksan Grubu'nda satmayı planladıkları 5 tesisin olduğunu, ilk etapta bunları ekonomiye kazandırmak istediklerini, daha sonra da diğer şirketlerle alakalı projeksiyonlarını gerçekleştireceklerini, hemen hemen yerli ve yabancı 22-23 firmanın ihale şartnamesi aldığını ve süreci incelediğini belirtti.