Tofaş yeniden ABD’ye ihracata başlıyor

Tofaş, üretim kapasitesi ile Türkiye’nin ihracat gücünü artırmaya devam ediyor.

Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda üretilen, orta hafif ticari araç segmentinde yer alan K0 kodlu araç, 2027 yılının ikinci yarısında Ram ProMaster City ismiyle Kuzey Amerika’ya ihraç edilmeye başlanacak.

Kuzey Amerika pazarına yeniden ihracata başlamayı kıymetli bir gelişme olarak değerlendiren Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Tofaş olarak bu pazara yeniden ihracat yapıyor olmaktan hem ülkemiz hem de şirketimiz adına büyük memnuniyet duyuyoruz. 2032 yılına kadar yaklaşık 1 milyon adetlik üretim planladığımız K0 projesinin, 2027 yılından itibaren 230 bin adedini Kuzey Amerika’ya ihraç edeceğiz. Pazar çeşitliliğimizi artırarak globaldeki güçlü konumumuzu daha üst seviyeye taşıyacağız.” dedi.

TOFAŞ BU YIL 58. YAŞINI KUTLUYOR

Türkiye otomotiv sanayinin köklü kuruluşu olan ve bu yıl 58. yılını kutlayan Tofaş, yerli otomotiv sanayisinin ihracat pazarlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Tofaş, daha önce Doblo ile gerçekleştirdiği ABD ihracatına, K0 kodlu orta boy hafif ticari araç ürün grubu ile kaldığı yerden devam edecek. Bu kapsamda Tofaş Fabrikası’nda 2032 yılına kadar üretilecek olan yeni K0 model ailesinin, 2027 yılında Ram ProMaster City ismiyle ABD’ye ihracatına başlanacak.

230 BİN ADEDİ KUZEY AMERİKA YOLCUSU

Ram ProMaster City ile Kuzey Amerika ihracatına yeniden başlamaya hazırlandıklarını söyleyen Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Bu ihracat, Türk otomotiv sanayisinin Kuzey Amerika pazarındaki varlığını güçlendirmesi açısından önemli bir adım. Ülkemiz otomotiv sanayi ve Tofaş adına mutlu ve gururluyuz.” dedi.

Bu yıl üçüncü çeyrekte K9 model ailesinin yeniden Tofaş’ta üretimine başlayacaklarını da hatırlatan Cengiz Eroldu, “Üretimine başladığımız K0 ürün ailesinde toplam 386 milyon euroluk yatırım yapıldı. 2032 yılına kadar yaklaşık 1 milyon adetlik üretim planladığımız K0 projesinin 230 bin adedini 2027 yılından itibaren Kuzey Amerika’ya ihraç edeceğiz.” diye konuştu.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA İHRACAT YAPIYORUZ

Tofaş’ın üretim hacmi ve çeşitliliğini artırarak Stellantis fabrikaları arasındaki güçlü konumunu daha da üst seviyeye taşıyacağını ve ihracat pazarlarını genişleteceklerini söyleyen Eroldu, “Üretim ve Ar-Ge yetkinliklerimizi daha geniş pazarlara ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz. K9 ve K0 projelerimizle ülkemizin hafif ticari araç üretim üssü olma iddiasını destekliyoruz. Türkiye’nin ticari araç üretiminde Avrupa’daki lider konumunu güçlendirmesine katkı sağlıyor olmaktan ayrıca gurur duyuyoruz. Tofaş, Stellantis’in önde gelen üretim ve Ar-Ge merkezlerinden biri konumundadır. Şirketimiz, iç pazara üretim yapan bir yapıdan, dünya pazarları için ürün geliştiren ve bu ürünleri global ölçekte ihraç eden bir yapıya dönüşmüştür. Yıllar içerisinde geliştirdiğimiz modellerimizle pek çok başarıya imza attık.

"DAHA DENEYİMLİ VE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE BU BÜYÜK PAZAR İÇİN YENİDEN ÜRETİM YAPACAĞIZ"

Küresel pazarlar için bir üretim ve Ar-Ge merkezi olmamız, son yıllarda hayata geçirdiğimiz projelerin başarılarıyla birleşerek Türkiye’de önemli üretim ve ihracat adetlerine ulaşmamızı sağladı. K0 projesiyle Kuzey Amerika pazarına yeniden ihracat yapmaya başlayacağız. Daha önce Doblo ile bu tecrübeyi yaşamıştık. Bugün ise çok daha deneyimli ve güçlü bir şekilde bu büyük pazar için yeniden üretim yapacağız.” dedi.

1.6 LİTRELİK TURBO MOTOR 166 HP GÜCÜNDE

Kuzey Amerika pazarına Ram ProMaster City ismiyle sunulacak ve Tofaş tarafından üretilecek yeni orta boy hafif ticari van, 1.6 litrelik dört silindirli turbo beslemeli motorla yollara çıkacak. 166 HP güç ve 221 lb-ft tork üreten motor, gücünü 8 ileri otomatik şanzıman aracılığıyla ön aksa aktarıyor.

Güvenlik teknolojileri arasında otomatik acil frenleme destekli çarpışma uyarısı, sürücü dikkat uyarısı ve yan perde hava yastıkları yer alıyor. 4,7 metreküp taşıma hacmi ve 2,82 metre uzunluğundaki yükler için sunduğu geniş yükleme zemini sayesinde araca iki standart ABD paleti arka arkaya yerleştirilebiliyor.