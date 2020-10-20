Tokat'ın Artova ilçesinde devletin desteklediği patateste üretim arttı

Tokat'ın Artova ilçesinde üreticilere dağıtılan patates tohumunun ardından verim artarak, üretim yüzde 20 oranında yükseldi.

Tokat'ta patates üretiminde en önemli merkez olan Artova ilçesinde üreticilere, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından nisan ayında 38 ton patates tohumu dağıtıldı.

Kilogramı 1.40 liradan, yüzde 50 hibeyle 4 köydeki üreticilere tohumların dağıtılmasının ardından patates üretiminde yüzde 20 verim yaşandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, ilçede yılda ortalama 2 bin 500 ton patates üretildiğine işaret ederek "Her yıl ortalama 80-100 çiftçi ailesi tarafından ilçenin 850-1.000 dekar alanında patates üretimi yapılıyor. Dekar başına 2 bin 800 ila 3 bin 200 kilogram arasında verim alınıyor. Geçtiğimiz yıl ilçede yaklaşık 2 bin ton ürün elde edildi." şeklinde açıklama yaptı.

Şahin, ilçenin tamamında değil özellikle Aşağıgüçlü, Taşpınar, Yukarıgüçlü ve Boyunpınar köylerinde atadan, dededen kalma geleneksel olarak patates üretimi yapıldığını belirtti.

"ARTOVA PATATESİ TERCİH EDİLEN BİR ÜRÜN"

Artova patatesinin talep gördüğünü dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Bu yılki üretimde kullanılan 38 ton tohumluk patatesin tamamı İlçe Müdürlüğümüz tarafından yüzde 50 hibeli olarak üreticilere verildi. Rengi sarı, pişmesi çabuk, her tür damak zevkine hitap edebilecek tat ve kalitedeki Artova patatesi, kızartmalık ve haşlamalık olarak sofralarda yer alıyor. Artova patatesi tercih edilen bir ürün. Ayrıca Bakanlığımız tarafından Artova ilçesinde havza bazlı desteklenen ürünler kapsamında, sertifikalı üretim ve kullanımı mevcut."