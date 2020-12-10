Toplam kredi stoku ekim sonunda 3.8 trilyon lira oldu

Toplam kredi stoku ekim sonunda 3.8 trilyon lira oldu

TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi kredilerin, ekim sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 3 trilyon 827 milyar liraya çıktığı bildirildi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından ekim ayı bülteni yayınlandı.

NAKDİ KREDİLER EKİMDE YÜZDE 42 ARTTI

Buna göre, TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler, ekim ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 3 trilyon 827 milyar lira ulaştı.

KREDİLERİN ÇOĞU BANKALAR TARAFINDAN VERİLDİ

Nakdi kredilerin 3 trilyon 713 milyar lirası bankalar, 59 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 28 milyar lirası faktoring şirketleri ve 27 milyar lirası finansman şirketleri tarafından kullandırıldı.

TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR

Tasfiye olunacak alacaklar, ekim ayı itibarıyla 175 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Tasfiye olunacak alacakların 166 milyar lirası bankalara, 5 milyar 400 milyon lirası finansal kiralama şirketlerine, 2 milyar 200 milyon lirası faktoring şirketlerine ve 1.8 milyar lirası da finansman şirketlerine ait oldu.

Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı, ekimde geçen yıl sonuna göre 1,6 puan azalarak yüzde 4,4 olarak kayıtlara geçti.

TİCARİ KREDİLER 3 TRİLYON LİRAYA YAKLAŞTI

Ticari krediler ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 2 trilyon 978 milyar liraya yükseldi. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 78 düzeyinde gerçekleşti.

Krediler içinde imalat sanayi yüzde 28'le en yüksek paya sahip olurken, toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörlerinin payı da yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti.

Bu dönemde tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek sektör yüzde 8,7 ile inşaat oldu. Bu sektörü yüzde 6,2 ile turizm takip etti.

BİREYSEL KREDİLER 849 MİLYAR LİRA OLDU

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 45 artarak 849 milyar lira oldu. Bireysel kredilerin yüzde 46'sını ihtiyaç kredileri, yüzde 34'ünü konut kredileri, yüzde 16'sını kredi kartları ve yüzde 4'ünü taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puan düşerek yüzde 2,6'ya geriledi.

Aynı dönemde, bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2 milyon 400 bin kişi artarak 33 milyon 900 bin kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 25 bin 100 lira düzeyinde gerçekleşti.

82 BİN KİŞİ İLK KEZ İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANDI

Ekim ayında 82 bin kişi ihtiyaç kredisini, 19 bin kişi de konut kredisini ilk kez kullanırken, kredi kartı kullanan kişi sayısı 277 bin oldu. Bu dönemde 84 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.