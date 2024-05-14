Toplanan inek sütü miktarı martta yıllık yüzde 7,7 arttı TÜİK, bugün mart ayı itibarıyla toplanan inek sütü miktarını açıkladı. Ticari işletmelerin topladıkları inek sütü miktarında aylık ve yıllık artış yaşandı.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, martta yıllık bazda yüzde 7,7 artarak 982 bin 322 tona ulaştı.

Ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artarak 2 milyon 799 bin 328 ton oldu.

Toplanan inek sütü miktarında aylık artış var

Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, aylık bazda da yüzde 9 artış gösterdi.

Şubatta 901 bin 485 ton inek sütü toplanmıştı.

İçme sütü üretimi aylık yüzde 0,8 arttı

Süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artarak 139 bin 794 ton olarak gerçekleşti.

İçme sütü üretimi 3 aylık yüzde 2,5 yükseldi

Ocak-mart döneminde de içme sütü üretimi, yıllık bazda yüzde 2,5 artışla 427 bin 94 tona çıktı.

Aylık yoğurt üretimi

Martta geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 5,1 artarak 103 bin 495 tona yükseldi, ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 10 artışla 299 bin 621 tona ulaştı.

Aylık inek peyniri üretimi

İnek peyniri üretimi martta yıllık yüzde 5,3 artarak 70 bin 128 ton, ocak-mart döneminde de yüzde 9,3 artışla 207 bin 59 ton oldu.

Martta ayran üretimi yüzde 10,6 yükselişle 68 bin 97 ton, tereyağı üretimi yüzde 13,3 artışla 9 bin 160 ton olarak belirlendi.

Ocak-mart dönemindeki üretim

Ocak-mart döneminde ayran üretimi yüzde 16,8 artarak 204 bin 601 tona çıkarken, tereyağı üretimi yüzde 17,7 yükselişle 27 bin 56 tona ulaştı.

Aynı dönemde 133 bin 505 ton olan içme sütü üretimi de yüzde 4,7 yükselerek 139 bin 794 ton olarak gerçekleşti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)