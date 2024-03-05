Toplu sözleşme ikramiyesini ilgilendiren sendikalılık şartının kaldırılma nedeni açıklandı Kamu görevlileri bir sendikaya üye olmak istediklerinde, sendikayı seçerken seçimlerini etkileyecek bir madde iptal edildi. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

AA

Kamu görevlilerinin, toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmak için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olmaları gerekiyordu.

Eğer kamu görevlileri, yüzde 2 barajının altında olan bir sendikayı seçerlerse toplu sözleşmeden doğan ikramiyelerini alamayacaklardı.

Bu madde, kamu görevlilerinin yüzde 2'nin altında kalan sendikalara üye olmasının önünü tıkadı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartı getiren düzenlemeyi iptal kararı verdi.

Kararın gerekçesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yüksek Mahkeme, 18 Ocak'taki gündem toplantısında 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı düzenlemelerin iptaline karar vermişti.

Yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı

İptal edilen düzenlemeler arasında, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı da yer alıyordu.

Anayasa Mahkemesi şartı iptal etti

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının gerekçesinde, bu düzenleme nedeniyle maddi sebeplerden ötürü çalışanların, üye sayısı yüzde 2'nin üzerinde olan sendikalara üye olmaya yönelebileceği ifade edildi ve bunun "meşru görülemeyeceği" belirtildi.

Kararda, "Üyelerinin menfaatlerini etkili bir şekilde savunan güçlü sendikaların ortaya çıkabilmesinin sendikalar arasında rekabetin sürmesine bağlı olduğu ortadadır." değerlendirmesine yer verildi.

Şart tarif edilen özellikteki sendika üyeliğinin önünde engel

Toplu sözleşme ikramiyesinin sadece yüzde 2 barajını aşan sendikaların üyelerine ödeneceğinin öngörülmesinin "bu sendikalara üye olmaya zorlayıcı" olduğuna işaret edilen kararda, şu tespit yer aldı:

Dolayısıyla düzenlemenin yeni sendikaların kurulabilmesini ve çalışanların dilediği sendikayı seçebilmesini fiilen engelleyici nitelik taşıdığı açıktır. Bu itibarla anayasal yönden objektif ve makul bir temele dayanmayan kuralın sendika hakkı bağlamında eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

"Sendika özgürlüğü ihlali kararı"

Dava konusu kuralın, toplu sözleşme ikramiyesinin miktarı gözetildiğinde, kamu görevlilerini sendika üyesi olmaya dolaylı olarak zorlayıcı bir yönü bulunduğu, kuralın sendika özgürlüğünü de ihlal ettiği.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)