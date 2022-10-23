Toroslar’ın yüksek kesimlerinde incir hasadı tamamlandı

Antalya’nın İbradı ilçesinin 800 rakımlı Ürünlü Mahallesi’nde siyah incirde hasat dönemi tamamlandı.

Antalya'nın Ürünlü Mahallesi’nin rakımı 800 metre olduğu için Bursa siyah incirinin yetişmesine çok müsait bir zemin yaratıyor.

Yetiştirilen incirlerin şeker oranı, aroması ve tadı ile Ürünlü’nün inciri bir marka haline geldi.

Hasadın 45 gün sürdüğü Ürünlü Mahallesi’nde yaklaşık 75-80 ton siyah Bursa inciri ve beyaz incir hasadı yapıldı.

İncir üreticileri bu yıl geçen yıla göre yüzde 25 daha fazla ürün elde etti.

Mevsim şartlarının iyi gitmesi verime yansıdı

İncir bahçesi sahiplerinden Şenol Yavuz, geçen yıla göre rekoltenin oldukça iyi olduğunu belirterek, "İncir ağaçlarının bakımlarını her yıl düzenli yapıyoruz. Mevsim şartları da oldukça iyi gitti. İncir çok iyi oldu. Ürünlü köyünde tüm üreticiler de mutlu oldu." dedi.

Hasat 45 gün sürdü

Hasadın yaklaşık 40-45 gün sürdüğünü ve bu yıl rekoltenin oldukça iyi olduğunu söyleyen Yavuz, "Bahçemizden yaklaşık 18 ton civarında ürün aldık. Zaten kendimiz Antalya’da hem yaş sebze ve meyve komisyonculuğu hem de ihracat yapıyoruz. Pazarlama sorunu gibi bir sorunumuz yoktu. Ürünler toplandığında gece Antalya’ya gönderip, sıcağı sıcağına müşterilerimize verdik.” dedi.

“Rekolte her geçen yıl artıyor”

Ürünlü’de rekoltenin her geçen yıl yükseldiğini ve özellikle Bursa siyah incir üreticiliğinin arttığını söyleyen Yavuz, "Buranın rakımı 800 metre. Neresine ekilirse ekilsin Bursa siyah inciri yetişiyor. Şu anda Bursa siyah inciri olarak Ürünlü köyünde yaklaşık 50 ton incir hasadı yapıldı. Yerli incirler ile birlikte toplamda 75-80 ton civarında incir hasadı yapıldı." diye konuştu.



“Ürünlü’nün incirinin lezzeti bir başkadır”

İHA'nın haberine göre, Ürünlü Mahallesi Muhtarı Nutfullah Murat Yamansoy ise geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 civarında rekolte artışı olduğunu anlatarak, “Hasadımız bu yıl geçen yıllara göre çok güzel oldu. Köylülerimiz ve tüccarlar iyi para kazandılar. Yerli incir hasadı 20 gün önce, Bursa siyah incir hasadı ise yeni tamamlandı. Mahallemizde her geçen yıl yeni incir fidanları eken çiftçi sayısı artıyor. Her yerde incir bitmesine rağmen Ürünlü’de hasat bu güne kadar sürdü. İncirlerimize zirai ilaç atmıyoruz.





Organik olarak yetişiyorlar

Organik olarak yetişmektedir. Lezzeti bir başkadır. Onun için Ürünlü köyünde yetiştirilen incirlerin pazarlama sorunu olmuyor.” şeklinde konuştu.