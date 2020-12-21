Tosya pirinci kilogramı 7 ila 13 liradan alıcı buluyor

Kastamonu ilinin Tosya ilçesinde yetiştirilen dünyaca ünlü pirinç çeşitleri 7-8.5 ila 13 liradan alıcı buluyor.

Kastamonu ilinin pirinci dünyaca ünlü. Çeşitlerine göre fiyatı değişiyor.

Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, Tosya'da bu yıl yaklaşık 9 bin dekar arazide pirinç üretimi yapıldığını belirtti.

SARIKILÇIK VE AKÇELTİK ÇEŞİTLERİ İLGİ ÇEKİYOR

Tosya'nın, Türkiye'nin önemli pirinç ekim merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Eken, ilçede üretilen sarıkılçık ve akçeltik çeşitlerinin öne çıktığını vurgulayan Eken, sarıkılçık ve akçeltik pirinçlerinin kilogramının 13 liraya, diğer pirinçlerin ise 7 lira ila 8,5 liraya alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.

“YUKARI OVA BÖLGESİNDE YETİŞİYOR”

Eken, "Çeltik tarlalarımızın tamamında pirinç çeşitlerinin hepsi üretilebilirken sarıkılçık ve akçeltik çeşitleri sadece yukarı ova diye tabir ettiğimiz bölgede yetiştirilebilmektedir.

LEZZETLİ PRİNÇLER

Ilgaz Dağları'ndan gelen kar suyu ile beslenen Devrez Çayı'ndan sulanan arazilerimizde yetişen pirinçler, lezzeti bakımından hem ulusal hem de uluslararası platformda öne çıkmakta ve tüketiciler tarafından yoğun ilgi görmektedir." ifadelerini kullandı.