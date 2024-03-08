TPAO'dan 4 ilde petrol işletme ruhsatlarının süre uzatımı kararı TPAO'nun yayınlanan kararına göre; Kırklareli, Edirne, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki petrol işletme ruhsat sürelerinin iki yıllığına uzatıldığı belli oldu.

AA

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için sistemli olarak enerji alanındaki aramalarına devam ederken enerji altyapısında da yeni düzenlemelere gidiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Kırklareli, Edirne, Diyarbakır, Şanlıurfa sınırları içinde kalan sahalar için talep ettiği petrol işletme ruhsat süresi iki yıl uzatıldı.

Kırklareli ve Edirne'de

Buna göre, Kırklareli'ndeki 22 bin 547 hektar ve Edirne'deki 14 bin 507 hektarlık sahanın petrol işletme ruhsatının geçerlilik süresi, 7 Ağustos 2023'ten itibaren, 2 yıl süreyle uzatıldı.

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da

Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki 45 bin 783 hektarlık sahanın petrol işletme ruhsatının geçerlilik süresi ise 30 Aralık 2023'ten itibaren bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla uzatılmış oldu.

Bartın'da elektrik şebeke ihalesi

Ayrıca, Bartın'da yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi ihale edilecek.

Bartın Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

İhale, 21 Mart Perşembe günü saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kredi desteği verecek

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığı sorumluluğu altında yapılacak olan Bartın Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi alanına ait YG-AG elektrik şebekesi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

İhalenin keşif bedeli

İhalenin keşif bedeli 39 milyon 187 bin 150 lira, geçici teminat bedeli ise 1 milyar 175 milyon 614 bin 50 lira olarak belirlendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)