TPAO'dan Tekirdağ ve Diyarbakır'daki sahalarda kamulaştırma kararı Türkiye enerjide kendi kaynaklarına yöneldi. Yenilenebilir enerjide YEKA sahaları ile birlikte petrol arama alanları da artırılıyor.

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), istimlak kararları aldı.

MAPEG'in istimlake müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) başvurusu üzerine Tekirdağ ve Diyarbakır'daki 4 sahaya ilişkin kamulaştırma kararı yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan arazileri kamulaştırılacak.

Kamulaştırılan araziler Tekirdağ ve Diyarbakır'da

Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ile Diyarbakır'ın Ergani ve Çınar ilçelerindeki arazilerin kamulaştırılmasına karar verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)