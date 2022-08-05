Koronavirüs salgını dünyadaki kruvaziyer turizmini sekteye uğratmıştı. Bunun da etkisiyle Karadeniz'de bulunan Trabzon Limanı'na 2017 yılından bu yana kruvaziyer gemisi yanaşmamıştı. Uzun aradan sonra Trabzona gelen turist gemisi bölgeyi hareketlendirdi.

İHA'nın haberine göre, Trabzon Limanı'nda folklor gösterisi ve çiçeklerle karşılanan 190 metre uzunluğunda ''Astoria Grande'' adlı kruvaziyer gemide 327 Rus turist ve 403 mürettebat bulunuyor. Rus turistler, Trabzon’un turistik yerlerini gezdikten sonra akşam saatlerinde Trabzon’dan ayrılarak Soçi Limanı'na hareket edecek.

Limanın genel müdürü Muzaffer Ermiş, Trabzon Limanı'na 2017 yılından beri ilk kruvaziyer gemisinin geldiğini hatırlattı.

Trabzon Limanı beş yılın ardından bir kruvaziyer gemisini ağırladı VİDEO

Gemi altı kez daha gelecek

Ermiş “Trabzon şehrimiz için önemli bir hadise. Bugünlerde şehirde önemli ölçüde bir turist akını var. Rus turizmi de bu konuda çeşitlilik olarak başlamış olacak. Aynı gemi yıl sonuna kadar 6 kez daha Trabzon Limanı'na uğrayacak. 2017 yılından sonra ilk gemi olması dolayısıyla bir başka heyecan duyuyoruz.'' dedi

Gemide 327 Rus turist, 403 tane de mürettebat var

Gemi hakkında da bilgi veren Ermiş, cümlelerine şöyle devam etti:

''Şehrimiz adına mutluluk verici bir hadisedir. Gemide 327 Rus turist var 403 tane de mürettebatı var. Soçi merkezli hareket eden bir gemi. Soçi'den Sinop'a, Sinop'dan Trabzon'a bazen boğazları geçerek Çeşme'ye kadar uzanan seyri seferleri söz konusu oluyor.





Rus turistler gelmeye devam edecek

Bu itibarla da Trabzon'da umut ediyoruz geçmişteki turist hareketlerinde tekrar Rus yolcuları da katmış oluruz. 2014 yılında 39 kruvaziyer gemi ile sadece Trabzon Limanı olarak yaklaşık 17 bin 500 turisti Trabzon'da ağırlamıştık. Bu seferlerimizi bu yıl ve gelecek yıllarda da artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz.” diyerek cümlelerine son verdi.