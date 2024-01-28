Trabzon'da, fırtına ve soğuk hava hamsi fiyatını vurdu: Kilosu 100 lira Soğuk ve fırtına balık avını engelledi. Av az olunca da tezgahtaki fiyatlar arttı. Karadeniz'de sezon başında 30 liraya gerileyen hamsinin kilo fiyatı, av azalınca 100 liraya kadar yükseldi.

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DHA

Karadenizli balıkçılar, olumsuz hava şartları nedeni ile denize açılamıyor.

Karadeniz'de son haftalarda etkili olan kar yağışı ve fırtına, balık tezgahlarını da vuruyor.

Trabzon'da soğuk hava ve fırtına nedeniyle balıkçılar, Karadeniz'e açılamayınca tezgahlarda balık fiyatları da yükseliyor.

Hamsinin fiyatı, sezon başında 30 liraya kadar gerilemişti.

Hamsinin kilo fiyatı, fırtılan nedeniyle az avlanınca 100 liraya yükseldi.

Trabzon'da hamsinin yanı sıra barbun, istavrit ve palamut tezgahlarda yer alıyor.

Balıkçılar açılamayınca hamsinin kilosu 100 liraya çıktı

Balıkçıların fırtınada tekneleriyle denize açılıp, avlanamaması nedeniyle balık fiyatlarında artış gözlendi. Sezonun başında, özellikle 30 liraya kadar gerileyen hamsinin kilo fiyatı, az avlanması kaynaklı 100 liraya yükseldi.

"Hamsi seyrekleşti fiyatı yükseldi"

Balıkçı Turgay Memiş, hava şartları nedeniyle kayıkların denize açılamadığı için hamsi fiyatının arttığını belirterek, şöyle konuştu:

Sezon başlangıcı mükemmel geçti. Şu anda balık sezonu başlayalı 4'üncü aya geldik; müthiş balıklar geldi. Fiyatlar da uygundu; vatandaş, bol bol istavrit, mezgit ve diğer balıklardan yemiş oldu. Bunun yanında sezonda fiyatlar çok yükselmedi. Şu anda hamsi fiyatı biraz yüksek; sebebi havaların soğuk olması ve kayıkların çoğunun denize çıkmamasından kaynaklanıyor. Hamsinin fiyatları 100-150 lira arasında değişiyor. Hamsinin 3 kilosunun 100 lira olduğu zamanlar vardı. Hamsi biraz seyrekleşince fiyatı yükseldi.

"Hava ne kadar soğuk olursa o kadar da balık olur"

Balıkçı esnafı Gökmen Aydın da fiyatların uygun olduğunu söyleyerek "Hava ne kadar soğuk olursa o kadar da balık olur. Şu an gıda maddesi olarak balık oldukça ucuz." diye konuştu.

"Fiyatlar gayet makul"

Denizlerde palamut olmayışının diğer balık çeşitlerini artırdığını söyleyen balıkçı Mehmet Örseloğlu ise şu sözleri sarf etti:

Sezonun başından bugüne kadar, bol çeşit balık oldu. Denizlerde palamudun olmayışı, hamsiye yansıdı. Hamsinin yanında istavrit, mezgit, barbun, zargana olsun, gayet bol çıktı. Fiyatları da gayet makul.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)