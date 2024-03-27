Trabzon'da üretilen 200 bin tabanca 60 ülkeye ihraç oldu TSK'ya silah üretmek için Trabzon'da kurulan TİSAŞ, günümüzde kapasitesini artırarak ihracata başladı. Afrika ve Orta Asya ülkeleriyle başlayan ihracat Amerika ve Avrupa ile sürdü.

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AA

Silah üretimi alanında Trabzon'un farklı bir yeri olduğu biliniyor.

Trabzon Silah Sanayi AŞ (TİSAŞ), 2023'te 60 ülkeye üretimini üstlendiği 200 bin silah ihraç etti.

Doğu Karadeniz'de silah üretim alanında faaliyet gösteren TİSAŞ, ihracat yaptığı ülke ve ürün sayısını artırmayı hedefliyor.

Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde 1993'ten bu yana faaliyet gösteren TİSAŞ, ilk başlarda TSK'nın çeşitli birimlerine ve iç pazara silah üretirken, daha sonraki yıllarda yurt dışına açılarak silahların büyük kısmını ihraç etmeye başladı.

Her geçen yıl kapasitesini yükselten firma, ABD, Kanada ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 60 ülkeye silah sattı.

Tesis, AR-GE çalışmalarıyla beraber yenilikçi ve kullanıcıların ihtiyacına yönelik ürünler üretmeye çalışıyor.

"TİSAŞ üretim kapasitesi ve ihracat değerleri bakımından söz sahibi"

TİSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Murat Alemdaroğlu, gerek üretim kapasitesi gerekse ihracat değerleri bakımından sektörde söz sahibi olduklarını, tercih edilen bir marka haline geldiklerini söyledi.

İhracatın yüzde 30 artırılması hedefleniyor

Alemdaroğlu, ihracatta özellikle son yıllarda hızlı bir yükselişe sahip olduklarını belirterek, şu açıklamada bulundu:

1998 yılında başlamış olduğumuz ihracat değerleri, bugünkü duruma göre çok küçük değerlerdi. Zamanla ihracattaki niteliklerimizi artırdık. 2023 yılı itibarıyla ihracatımız 200 bin adet seviyesindeydi. Bu sayıyı, 2024 yılı içerisinde yüzde 30 civarında artırmayı planlıyoruz.

İstihdam artırılıyor

Alemdaroğlu, altyapının ve kapasitenin sürekli geliştirildiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

Bunun beraberinde bölgede istihdam sağlayarak farkındalık yaratmaya da uğraşıyoruz. Bünyemizdeki iki üretim tesisinde 425 kişiye istihdam sağlıyoruz. Savunma sanayisi anlamında Doğu Karadeniz'in en büyük üretim tesisiyiz.

"Tabanca konusunda da lider firmalardan bir tanesiyiz"

Türkiye'de savunma sanayisinde son yıllarda yaşanan hızla gelişmelerin firmalarını da olumlu yönde etkilediğine dikkati çeken Alemdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Savunma sanayi ülkemizde çok hızlı gelişiyor. Üstün seviyede savunma sanayi ürünlerimiz var. Dolayısıyla birçok ülke de ihtiyaçlarını Türkiye'den gerçekleştiriyor. Tabanca konusunda da lider firmalardan bir tanesiyiz. Dolayısıyla birçok ülkenin envanterinde TİSAŞ'ın ürünleri yer alıyor.

PX-9 modeli

Alemdaroğlu, başta PX-9 modeli olmak üzere birçok ürünlerinin farklı ülkelerdeki kolluk güçleri tarafından tedarik edildiğini belirterek, NATO standartlarında zorlaştırılmış testleri başarıyla tamamlayan ürünlerin kullanıma sunulduğunu ifade etti.

TÜBİTAK destekli projeler üretiliyor

Sahip oldukları AR-GE merkezi sayesinde TÜBİTAK destekli projeler ürettiklerinin de altını çizen Alemdaroğlu, şunları kaydetti:

Bu projelerdeki esas amaç, nitelikli ve yenilikçi ürünler oluşturmak. Bu yenilikçi ürünleri oluştururken de kolluk güçlerinin ihtiyacını karşılamak çünkü başta profesyonellerin ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz. Burada başlangıç olarak Afrika ve Orta Asya ülkeleriyle beraber başladık. Amerika'da ve Avrupa'da da satışlarımız devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)