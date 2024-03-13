Trabzonlu kuyumcular vatandaşlara sertifikalı altın almalarını önerdi Kuyumcular 'kesme altın' yerine sertifikalı altının alınmasını önererek Trabzon burmasının fiyatının da takım olarak 500 bin TL’ye kadar yükseldiğini belirtiyor.

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İHA

Trabzonlu kuyumcular, vatandaşı kesme altın satın alma konusunda uyardı.

Kuyumcu esnafı, "Merdiven altı" diye tabir edilen yerlerden ucuz diye tercih edilerek alınan "kesme altın"ın, daha sonra bozdurmak istendiğinde sıkıntı oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Kuyumcular, gram altın alırken mutlaka sertifikalı olması uyarısında bulunuyor.

"Gram altının 3 bin 500 TL’yi göreceği söyleniyor"

Trabzon’da hizmet veren Nevzat Kuyumculuk Genel Müdürü Erhan Şakar, gram altın fiyatının son bir haftada 100 TL'lık bir artış gösterdiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

Altın bir son haftada gram fiyatı 100 TL civarında bir artış gösterdi. Yatırımcı şu anda daha çok altına yöneliyor. Çünkü dövizden daha çok kazandırıyor. Fiyatlar yükseldiği için alan daha çok. Bozdurmak isteyenler ise fiyatın biraz daha artmasını bekliyor. Yıl sonuna kadar ya da seçimlerden sonra altının 3 bin 500 TL’yi göreceği söyleniyor.

"Güvenilir yerlerden altın alsınlar"

"Merdiven altı" diye tabir edilen yerlerde satılan kesme altının güvenilir olmadığını kaydeden Şakar, şu bilgileri verdi:

Güvenilir altın almak isteyenlerin mağazalardan almalarını tavsiye ediyoruz. 'Merdiven altı' dediğimiz yerlerden ucuza, 'kesme altın' dediğimiz sertifikasız, garantisiz bilmediği altını almalarını tavsiye etmiyoruz. Çünkü kuyumcuya bozmak için geldiklerinde sıkıntı yaşayacaklar. Mağazacılar olarak kesme altın ne alıyoruz ne de satıyoruz. Bunlar atölyeler arası dönen altındır. Yatırımcının kesme altın denilen altını almasını tavsiye etmiyoruz. Ucuzuna kanıp kesme altın almasın. Sertifikalı garantili altını mağazadan alsın. 'Merdiven altı' dediğimiz yerlerden ucuzuna kanıp almasınlar.

"Trabzon hasırının fiyatı neredeyse otomobil fiyatına ulaştı"

Altının gram fiyatının her geçen gün artmasıyla neredeyse otomobil fiyatına ulaşan dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon Hasır bileziğini etkilediğini kaydeden Şakar, şu bilgileri verdi:

Altın artışıyla birlikte Trabzon burması, Trabzon hasırının fiyatı artıyor. Trabzon hasırının fiyatı takım olarak 300, 400 ve 500 bin TL’ye kadar kalınlığına göre fiyatı değişebiliyor. Bir önceki fiyatına göre 20-30 bin TL zamlandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)