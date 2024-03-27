Trabzon'un 2 aylık ihracatı: 211,8 milyon dolar Yılın ilk iki ayında Trabzon ihracat faaliyetlerine fındık ve su ürünleriyle katkı sağladı.

AA

Trabzon'dan en fazla İtalya, Rusya Federasyonu ve Almanya'ya ihracat gerçekleştiriliyor.

Trabzon'dan ocak-şubat döneminde yapılan ihracat, 211 milyon 846 bin dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, kentten yılın 2 ayında 98 ülkeye ihracat yapıldığını söyledi.

Söz konusu ihracattan 211 milyon 846 bin dolar kazanç sağlandığını dile getiren Kalyoncu, şu bilgileri verdi.

Trabzon'dan en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu ve Almanya olurken, yüzde yüz üzerinde ihracat artışı sağlanan ülkeler ise Peru, Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Japonya, Avustralya ve Malezya oldu.

İhracat fındık, su ürünleri, yaş meyve sebze, taşıt yedek parçası ve savunma sanayiinde arttı

Kalyoncu, ihracatın, geçen yılın iki ayıyla aynı seviyede olduğunu belirterek, en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin sırasıyla fındık, su ürünleri, yaş meyve sebze, taşıt yedek parçası ve savunma sanayii olduğunu ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)