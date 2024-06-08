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Trafik sigortasında temmuz ayı azami prim artış oranı yüzde 3,5 oldu

Trafik sigortasında temmuz ayı azami prim artış oranı yüzde 3,5 oldu Zorunlu trafik sigortasında her ay uygulanacak azami prim artışı yeniden belirleniyor. Maliyet endeksine göre belirlenen bu oranın, temmuz ayı rakamı belli oldu.