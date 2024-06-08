Trafik sigortasında temmuz ayı azami prim artış oranı yüzde 3,5 oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında temmuz ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 3,5 olarak belirledi.
SEDDK, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (zorunlu trafik sigortası) primlerinin artış oranını açıkladığı genelgeyi yayınladı.
"Azami primler, temmuz ayı için yüzde 3,5 artırılarak uygunacak"
Uygulamanın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı belirtilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Madde 1-14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 2024 yılı haziran ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı Temmuz ayı için yüzde 3,5 artırılarak uygulanır.
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