Trakya Birlik Başkanı Şafak Kırbiç: Yağış olmazsa ayçiçeğinde rekolte kaybı oluşur Trakya Birlik Başkanı Şafak Kırbiç, ekim dönemi yaklaşan ayçiçeğinde kuraklık ve fiyatların gerilemesiyle birlikte üreticinin ekip ekmeme konusunda tereddüt yaşadığını belirtti.

Türkiye'nin yağlık ayçiçeği ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sinin karşılandığı Trakya'da ekim dönemine hazırlanan üretici, kuraklık endişesi yaşıyor.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Şafak Kırbiç, "Önümüzdeki dönemde ürünle ilgili sıkıntılar, üretimiyle ilgili sıkıntı yaşanma ihtimali görülmekte. En çok yağış almamız gereken dönemde yani kasım, aralık, ocak, şubat ayları kurak geçti. Kar yağışı olmadı. Geçtiğimiz yıllarda da bölgemizde özellikle olmamıştı. Ülkemizde de baktığımızda, ülke genelinde dahi diğer yıllardaki kar yağışının yoğun olduğu illerde oralarda bile diğer yıllara nazaran kar yağışı çok fazla olmadı. Tabii İç Anadolu Bölgesi'nde de ciddi bir kuraklık var. Trakya bölgesinde var. Bizim bölgemizde de yağış miktarlarına baktığımızda gerçekten çok büyük bir düşüş var. Bölgemizde, kuzeyimizdeki barajlarda su seviyelerinde ciddi bir azalma mevcut. Hatta son açıklamalara göre işte Kayalı Barajı'ndan mısır üretimine ciddi bir potansiyele sahip olan Kavaklı bölgesine, su seviyesinin düşüklüğünden dolayı bu süreçte su verilmeyeceğiyle ilgili duyumlarımız var. İnşallah önümüzdeki günlerde bir miktar yağış alırsak oralarda da bir su seviyesinde yükselme olur." dedi.

"Yıllık yağış ortalamasının çok altındayız"

Üretimin artmasının önümüzdeki dönemde alınacak yağışa bağlı olduğunu dile getiren Kırbiç şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki süreçte ciddi bir yağış alırsak baraj seviyelerinde yükseliş, toprağın doygunluk noktasında da bir artış oluşur. Çünkü bölgemizde özellikle Edirne bölgesinin yıllık yağış ortalaması 500-600 milimetre. Ancak şu ana kadar baktığımızda bunun çok altındayız. Önümüzdeki günlerde bölgemizde ayçiçek ekim dönemi başlıyor, hatta bazı yerlerde başladı. Şu anda da buğdaylara gübre, ilaç atılma dönemi. Şu anda buğdaylarda çok büyük bir sıkıntı görülmemekte ancak önümüzdeki günlerde buğdayın boyu arttıkça su emme, su çekme oranı artacaktır. Bu da şu anda toprakta bulunan mevcut su miktarını çok kısa sürede tüketecek anlamına gelmekte. Yarından sonra bölgemizde bir miktar yağış beklenmekte. İnşallah bu yağış gelirse bir miktar toprağın doygunluk süreci oluşur.

"Bazı bitkiler kuraklıktan gelişim gösteremiyor"

Yağışların az olmasının üretime yansımaması yönünde temennide bulunan Şafak Kırbiç şöyle konuştu:

Bildiğiniz gibi bu son süreçte dünyamızda kurak tüm bölgelerde var. İşte bugün baktığımızda da doğudaki bazı bölgelerimizde, güneydoğuda sel felaketi var. Orada tarım alanlarının etkilenmesi mümkün. Bir tarafta iklim değişikliğinde uzmanlar yıllar önce söylemişti. Ya çok büyük kuraklıklar yaşanacak ya da sel felaketiyle işte seller, heyelanlar, erozyonla toprağımızın verimli katmanları gitmekte. Kuraklıkla ilgili tabii bitkilerimiz gelişme sağlayamamakta. Verim düşüşleri yaşanmakta. Bunlar için tabii birtakım önlemlerin alınması gerekmekte. Bölgemiz için kuzey tarafımızda bizim birtakım baraj projelerimiz var. Sulama göletleriyle ilgili projeler var. Bunların bir an önce faaliyete geçmesi gerçekten önem arz etmekte. Çünkü bugün baktığımızda Meriç ve Tunca nehirlerinin bile debileri en yüksek debide akması gerektiği dönemlerde düşük seviyede.

"Yağış azlığı ayçiçeğinde rekolte kaybına yol açar"

Yağış azlığının özellikle ayçiçeği gibi kritik bitkilerde rekolte kaybına yol açabileceği uyarısında da bulunan Kırbiç şöyle devam etti:

Bu yağışları alamazsak ciddi bir rekolte kaybı oluşur. Zaten ayçiçeğinde sizin de bildiğiniz gibi ülkemizin ihtiyacını karşılayamamaktayız. Yani yaklaşık yüzde 65-70 oranında ülke ihtiyacını karşılamaktayız. Bu yıl için o üründe çok sıkıntı yaşanmadı. Çünkü bu Tahıl Koridoru'ndan dolayı. Kuzeydeki Rusya- Ukrayna savaşından sonra o bölgedeki ürünlerden ülkemize girdi. Ancak önümüzdeki süreçte bölgelerde ekiliş alanlarında azalma olursa ülkemizde hem üretim alanlarının düşmesi hem de yağıştan, kuraktan dolayı bir azalma oluşursa tabii ki sıkıntılar oluşabilir.

"Ayçiçeğinde fiyatlar da düşüşte"

Ayçiçeğinde piyasa fiyatlarının da düşüş eğiliminde olduğuna dikkat çeken Şafak Kırbiç, açıklamasını şu şekilde tamamladı: