Trakya'daki sınır kapılarında 2023 rekoru! 5,5 milyona yakın araç geçti Yaz tatillerini yurtta geçiren gurbetçilerin büyük bölümü Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönerken, Trakya'daki sınır kapılarından yapılan yolcu giriş ve çıkışlarında en yoğun yıl 2023 oldu.

AA & Ensonhaber

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, her yıl tatillerini Türkiye'de geçiriyor..

Tatilin sonlanmasıyla yaşadıkları ülkelere geri dönen gurbetçiler, Türkiye'ye giriş ve çıkışta en çok Edirne ve Kırklareli'ndeki sınır kapılarını kullandı.

Trakya'daki sınır kapılarında 2023'te rekor kırıldı..

Kapıkule, Hamzabeyli, Demirköy, İpsala ve Pazarkule gümrük kapılarından geçen araç ve yolcu sayısı geçen yıl 5,5 milyona yaklaştı.

Edirne'de, Dünya Gümrük Günü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni düzenlendi.

Çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kınık, insan kaynağı ve teknolojik imkanları geliştirerek en iyi gümrük hizmetini vermek için çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Mümkün olan en güvenli ve en hızlı hizmeti vermek için çaba sarf ettiklerini belirten Kınık, bölge müdürlüğüne bağlı gümrük kapılarında 2023 yılının yoğun geçtiğini dile getirdi.

Önceki yıllara göre araç ve yolcu sayısında yüzde 11 artış görüldü

Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Demirköy ile Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule gümrük kapılarından geçen araç ve yolcu sayılarının arttığını ifade eden Kınık, "2023'te gümrük kapılarımızda 5 milyon 487 bin 592 araç, 15 milyon 6 bin 852 yolcunun gümrük işlemleri gerçekleştirilmiştir. Önceki yıllara göre araç ve yolcu sayısında yüzde 11 artış gerçekleşmiştir." dedi.

Uyuşturucu ve kaçak eşya geçişine izin verilmedi

Kınık, gümrük kapılarında gerekli tüm önlemlerin alınarak uyuşturucu ve kaçak eşya geçişine izin verilmediğini vurguladı.

Gümrük kapılarında geçen yıl başarılı yakalamalar yapıldığını dile getiren Kınık, şunları kaydetti: