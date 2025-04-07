Trump gümrük tarifesi kararından geri adım atmadı, piyasalar altüst oldu

AA & Ensonhaber

Küresel piyasalarda, ABD'nin 185 ülkeye yüzde 10 ile yüzde 50 arasında getirdiği gümrük tarifesi depremi sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerinden geri adım atmadı ve piyasadaki düşüşü ilaç almaya benzetti.

Trump, 185 ülkeye uyguladığı yeni gümrük vergisi tarifelerinin ardından piyasalardaki düşüşe ilişkin, "Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir." dedi.

Yani Trump, yaşanan kayıptan çok gümrük vergilerini önemsiyor.

ASYA BORSASINDA SATIŞLAR HIZLANDI

Asya borsalarında satışlar hızlandı, Japonya'da işlemler durduruldu. Fed'den hızlı faiz indirimi beklentileri arttı.

HİSSE SENETLERİ SERT DÜŞTÜ

ABD'li yetkililer piyasaları altüst eden gümrük vergilerinde geri adım atmayacaklarına işaret ederken, hisse senetlerinde sert düşüşler yaşanıyor.

ÇİN'LE ANLAŞMA UZAK GÖRÜNÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın yatırımcıların vergilerin etkilerini kabullenmesi gerekeceğini ve ABD'nin dış ticaret açığı sorunu çözülene kadar Çin ile anlaşmaya varmayacağını açıkladı.

Çin, ABD'nin artırdığı gümrük vergisine yaptığı misillemenin yarattığı etkinin piyasalarda açıkça görüldüğünü belirtti.

Avrupa Birliği ticaret bakanları ise bugün Lüksemburg’da bir araya gelerek, Trump’ın gümrük vergisi paketine nasıl tepki vereceklerini görüşecek.

TRUMP'IN VERGİLERİ YENİDEN GÖZDEN GEZÇİRMESİ BEKLENTİSİ VARDI

Yatırımcılar, varlık fiyatlarında meydana gelen trilyonlarca dolarlık kayıp ve ekonominin görebileceği zarar nedeniyle Trump'ın gümrük vergilerindeki artışı yeniden değerlendirebileceğini düşünüyorlardı.

TRUMP'A TEPKİLER

Diğer taraftan Amerikan iş dünyasından Trump'a tepkiler arttı.

Milyarder yatırımcı Bill Ackman, Trump’ın gümrük vergisi stratejisinin ülkeyi kendi kendini vuran bir ekonomik nükleer kışa sürüklediğini savundu.

Ackman, seçmenlerin böyle bir tabloya oy vermediğini belirtti.

BORSALARDA SATIŞLAR HIZLANDI

ABD ve Avrupa borsalarında vadeli işlemler yüzde 3’ü aşan kayıplar yaşadı.

Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 7,29 düşerek 2023'ten bu yana dip seviyeyi gördü. Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 5,24 geriledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 7,68 geriledi. Endeks, 16 yılın en sert düşüşünü kaydetti.

Piyasalar, Çin'in ABD'nin gümrük vergilerine karşılık yeni destek adımları açıklayıp açıklamayacağINI beklerken lokomotif hisseleri izleyen CSI 300 endeksi yüzde 6,31 geriledi.

Avustralya borsasında kayıplar yüzde 10'a ulaştı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ARTTI

Yatırımcılar gümrük vergileri nedeniyle resesyon tehlikesinin arttığını, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıstan itibaren faiz indirimine gideceğini fiyatladı.

Vadeli işlemlere göre ABD'de bu yıl 25 baz puan büyüklüğünde beş tane faiz indirimi fiyatlanırken, Hazine tahvillerinin getirisi ve dolar kayıp verdi.

HAZİNE TAHVİLLERİ GERİLEDİ

Yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesinin ardından ABD Hazine tahvillerinin getirisi 8 baz puan düşüşle yüzde 3,916 seviyesine geriledi.